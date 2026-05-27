— « Une grande fierté » : Presnel Kimpembe choisi pour apporter la Ligue des champions avant PSG-Arsenal

Presnel Kimpembe va retrouver la lumière parisienne dans un rôle chargé d’émotion. L’ancien défenseur du PSG a été choisi comme ambassadeur pour apporter la coupe avant la finale de Ligue des champions entre Paris et Arsenal, programmée samedi à la Puskás Aréna de Budapest.

Kimpembe, qui a déclaré ressentir «une grand fière », incarne une partie de l’histoire moderne du club : celle d’un enfant de la région parisienne, passé par la formation, devenu cadre du vestiaire, capitaine à plusieurs reprises, puis champion d’Europe avec le PSG l’an passé.

Le retour d’un Titi au cœur de l’histoire parisienne

Formé au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe a passé 20 ans au club avant de rejoindre le Qatar Sports Club en septembre 2025. Sous le maillot parisien, il a disputé 241 matchs, inscrit 3 buts, délivré 2 passes décisives et porté le brassard de capitaine à 31 reprises. Son palmarès avec Paris est très riche : champion de France à huit reprises, vainqueur de sept Coupes de France, de cinq Trophées des champions, de cinq Coupes de la Ligue et de la Ligue des champions 2025.

Un champion du monde associé à une soirée de prestige

Au-delà du PSG, Kimpembe est aussi l’un des champions du monde français de 2018. À seulement 22 ans, il avait fait partie du groupe sacré en Russie, ajoutant une dimension internationale à son parcours.

Paris veut écrire une nouvelle page européenne

Le PSG aborde cette finale dans un statut inédit : celui de tenant du titre. Sacré en 2025, le club de la capitale peut devenir seulement le deuxième club de l’ère Ligue des champions à conserver son trophée, après le Real Madrid. Face à lui, Arsenal jouera gros également. Les Gunners, finalistes malheureux en 2006, visent la première Ligue des champions de leur histoire. Cette affiche oppose donc un PSG qui veut confirmer sa domination européenne à un Arsenal qui rêve d’entrer enfin dans le cercle des vainqueurs.

Pour Kimpembe, ce rôle d’ambassadeur ressemble à un passage de relais. Il ne sera pas sur la pelouse, mais il accompagnera le trophée que Paris veut conserver. Une image forte pour un joueur longtemps identifié au projet parisien, à ses ambitions et à ses blessures aussi. Après des années marquées par les titres, les longues absences physiques et un départ chargé d’émotion, Presnel Kimpembe retrouve le PSG dans un décor de finale européenne.