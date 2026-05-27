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Ligue 1 – Saint-Étienne et Nice se neutralisent lors du barrage aller : tout reste ouvert avant le retour

27 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
— Ligue 1 – Saint-Étienne et Nice se neutralisent lors du barrage aller : tout reste ouvert avant le retour
Ligue 1 – Saint-Étienne et Nice se neutralisent lors du barrage aller : tout reste ouvert avant le retour

Mardi soir, Saint-Étienne et Nice n’ont pas réussi à se départager lors du barrage aller. Au terme d’un match disputé mais fermé, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge, 0-0. Malgré de l’envie des deux côtés, aucune formation n’a su faire la différence dans la zone décisive. Les Verts comme les Niçois ont manqué de précision et d’efficacité au moment de conclure leurs actions.

Des intentions, mais pas assez de tranchant

La rencontre a montré deux équipes concernées, mais trop peu dangereuses pour faire basculer le match. Saint-Étienne a tenu défensivement, tandis que Nice a tenté de pousser jusqu’au bout, notamment sur un corner frappé par Jansson dans le temps additionnel. À la 90e+7, la défense stéphanoise est restée solide et a repoussé le danger, confirmant la difficulté des Niçois à trouver l’ouverture.

Une décision reportée à l’Allianz Riviera

Ce résultat laisse le suspense entier avant le match retour. Tout se jouera vendredi à l’Allianz Riviera, où Nice recevra Saint-Étienne avec l’obligation de se montrer plus incisif. Après ce 0-0, les deux équipes savent qu’elles devront proposer davantage offensivement pour espérer faire la différence et valider leur objectif. Le barrage reste totalement ouvert.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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