— Ligue 1 – Saint-Étienne et Nice se neutralisent lors du barrage aller : tout reste ouvert avant le retour

Mardi soir, Saint-Étienne et Nice n’ont pas réussi à se départager lors du barrage aller. Au terme d’un match disputé mais fermé, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge, 0-0. Malgré de l’envie des deux côtés, aucune formation n’a su faire la différence dans la zone décisive. Les Verts comme les Niçois ont manqué de précision et d’efficacité au moment de conclure leurs actions.

Des intentions, mais pas assez de tranchant

La rencontre a montré deux équipes concernées, mais trop peu dangereuses pour faire basculer le match. Saint-Étienne a tenu défensivement, tandis que Nice a tenté de pousser jusqu’au bout, notamment sur un corner frappé par Jansson dans le temps additionnel. À la 90e+7, la défense stéphanoise est restée solide et a repoussé le danger, confirmant la difficulté des Niçois à trouver l’ouverture.

Une décision reportée à l’Allianz Riviera

Ce résultat laisse le suspense entier avant le match retour. Tout se jouera vendredi à l’Allianz Riviera, où Nice recevra Saint-Étienne avec l’obligation de se montrer plus incisif. Après ce 0-0, les deux équipes savent qu’elles devront proposer davantage offensivement pour espérer faire la différence et valider leur objectif. Le barrage reste totalement ouvert.