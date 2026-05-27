Jean-Luc Mélenchon menace Marine Le Pen de poursuites après une vidéo polémique

Une nouvelle passe d’armes oppose Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen autour d’une séquence vidéo publiée sur le réseau X. Le leader de La France insoumise accuse la présidente des députés du Rassemblement national d’avoir diffusé un montage trompeur de ses propos sur la “Nouvelle France” et affirme vouloir déposer plainte.

La vidéo, partagée mardi par Marine Le Pen, reprend une intervention de février 2025 dans laquelle Jean-Luc Mélenchon évoquait une “Nouvelle France” composée de “millions de gens”. La dirigeante du RN a accusé l’ancien candidat à la présidentielle de développer une vision fondée sur les origines étrangères des Français.

Une bataille politique autour d’un montage vidéo

Dans la soirée, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une manipulation de ses déclarations, affirmant que ses propos avaient été découpés et remontés pour leur faire dire autre chose. Il estime que cette diffusion pourrait relever d’une infraction pénale liée à l’utilisation d’un montage audiovisuel sans mention explicite.

Les responsables insoumis soutiennent de leur côté que l’expression “Nouvelle France” ne renvoie pas uniquement aux origines des habitants mais aussi à une évolution générationnelle et sociale du pays. Cette polémique intervient dans un climat politique déjà très tendu à l’approche de la présidentielle de 2027, où les questions d’identité et d’immigration occupent une place centrale dans le débat public.