Jean Messiha accusé d’avoir détourné une cagnotte pour les veuves de surveillants de prison tués par Mohamed Amra

Jean Messiha fait l’objet d’accusations graves concernant une cagnotte lancée après l’évasion de Mohamed Amra en mai 2024. Selon les informations du Parisien, l’ancien cadre du Rassemblement national et chroniqueur CNEWS aurait détourné des fonds initialement destinés aux veuves des deux surveillants pénitentiaires tués lors de l’attaque du fourgon. Cette affaire relance les questions sur la gestion des collectes solidaires organisées à la suite de drames nationaux.

Une collecte détournée après le drame

Après l’attaque du convoi pénitentiaire qui avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires, plusieurs initiatives de soutien financier avaient été lancées pour venir en aide aux familles endeuillées. Jean Messiha aurait profité de l’émotion collective pour organiser une collecte dont il aurait conservé tout ou partie des sommes récoltées. Les modalités exactes du détournement présumé et le montant concerné restent à préciser dans le cadre de l’enquête en cours.

Jean Messiha, connu pour ses positions tranchées sur les questions sécuritaires et migratoires, devra s’expliquer sur ces accusations qui ternissent son image publique. Les familles des victimes, déjà meurtries par la perte de leurs proches, découvrent avec stupeur que la solidarité exprimée à leur égard aurait pu être instrumentalisée à des fins personnelles.