L’ONU alarmée par les menaces russes contre Kiev : Guterres redoute une nouvelle escalade

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est déclaré mardi « profondément préoccupé » par l’annonce de la Russie concernant de possibles frappes visant des entreprises de défense ukrainiennes et des centres de décision à Kiev.

Cette réaction intervient après que Moscou a indiqué lundi envisager de nouvelles frappes contre la capitale ukrainienne, au lendemain de l’un des bombardements les plus massifs menés contre la ville depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

S’exprimant devant le Conseil de sécurité des Nations unies, António Guterres a averti contre tout risque d’escalade supplémentaire dans un conflit qui continue de faire de nombreuses victimes civiles et de provoquer d’importantes destructions d’infrastructures.

Le chef de l’ONU a également évoqué des informations faisant état d’une attaque de drone ukrainienne contre un bâtiment universitaire et un dortoir situés à Starobilsk, une ville ukrainienne actuellement sous contrôle russe. Il a condamné cette attaque ainsi que toutes les opérations visant des civils ou des infrastructures civiles.

« Aujourd’hui plus que jamais, il est impératif d’éviter toute escalade », a déclaré Guterres, estimant qu’une aggravation du conflit éloignerait davantage toute perspective de paix et prolongerait les souffrances des populations touchées.

Les déclarations du secrétaire général reflètent l’inquiétude croissante de la communauté internationale face à l’intensification des frappes entre les deux camps et au risque d’une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire en Ukraine.

Alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, les appels à la retenue se multiplient au sein des institutions internationales, dans un contexte où les perspectives de négociations apparaissent toujours très limitées.