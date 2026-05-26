Menaces russes sur Kiev : l’UE et plusieurs pays européens convoquent des diplomates de Moscou

L’Union européenne ainsi que plusieurs pays européens ont convoqué mardi des représentants russes après les déclarations de Moscou annonçant de possibles frappes contre Kiev et appelant les étrangers, y compris les diplomates, à quitter la capitale ukrainienne.

L’Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne et l’Union européenne ont réagi à ce qu’ils considèrent comme une escalade préoccupante des tensions. Ces démarches diplomatiques interviennent après que la Russie a indiqué lundi envisager des frappes visant des cibles militaires ukrainiennes et des centres de décision situés à Kiev.

Cette annonce est survenue au lendemain de l’un des bombardements les plus importants menés par Moscou contre la capitale ukrainienne depuis le début de la guerre. Les autorités européennes craignent désormais une intensification supplémentaire des attaques.

Le service diplomatique de l’Union européenne a convoqué le chargé d’affaires russe à Bruxelles. La porte-parole de la politique étrangère du bloc, Anitta Hipper, a dénoncé des menaces « inacceptables » envers les ressortissants étrangers et les diplomates présents en Ukraine.

Elle a également appelé la Russie à mettre fin aux frappes visant les civils. Malgré les avertissements russes, l’Union européenne a précisé que sa délégation diplomatique restait à Kiev.

En Norvège, le ministre des Affaires étrangères Espen Barth Eide a annoncé avoir convoqué l’ambassadeur russe Nikolaï Korchounov afin d’évoquer ce qu’il a qualifié de menaces explicites contre le personnel étranger en Ukraine.

De son côté, l’ambassade de Russie en Allemagne a rejeté les critiques européennes, affirmant que les opérations envisagées viseraient uniquement des objectifs militaires au moyen de « frappes chirurgicales ».

Cette nouvelle montée des tensions diplomatiques intervient alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine continue de s’intensifier, alimentant les inquiétudes internationales concernant la sécurité des civils et des missions étrangères présentes dans le pays.