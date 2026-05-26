Raphaël Glucksmann se laisse trois mois pour décider de sa candidature à la présidentielle en 2027

L’eurodéputé de Place publique a annoncé mardi soir qu’il prendrait une décision d’ici la fin de l’été sur sa participation à la présidentielle.

Raphaël Glucksmann a franchi un nouveau pas vers la présidentielle de 2027. L’eurodéputé et dirigeant de Place publique a déclaré mardi soir sur TF1 qu’il se donnait trois mois pour trancher la question de sa candidature. Une annonce qui intervient alors que la gauche peine à dégager un candidat unique face à la menace du Rassemblement national. Le député européen entend profiter de l’été pour consulter les acteurs politiques de son camp et mesurer les conditions d’une victoire possible.

Une conviction sociale-démocrate assumée

Raphaël Glucksmann n’a pas caché sa conviction profonde lors de son intervention télévisée. Selon lui, l’espace social-démocrate constitue la seule force capable de battre l’extrême droite au second tour de la présidentielle. Cette analyse traduit sa volonté de rassembler au-delà de la seule gauche radicale, en s’adressant aux électeurs centristes et aux déçus de la majorité présidentielle. L’eurodéputé mise sur un profil modéré, capable de séduire un électorat plus large que celui de La France insoumise.

La décision finale devrait donc intervenir à la rentrée de septembre. Raphaël Glucksmann entend peser chaque élément avant de s’engager dans une course qui s’annonce particulièrement disputée. Son choix dépendra notamment de la capacité des forces de gauche à s’unir derrière un projet commun et de sa propre crédibilité dans les sondages face aux ténors du Rassemblement national. La fenêtre de tir reste étroite pour celui qui avait réalisé un score honorable aux élections européennes de 2024.