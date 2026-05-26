Manon Aubry lance à La Réunion la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon

La députée européenne Manon Aubry a officiellement lancé à La Réunion la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon pour l’élection de 2027. Figure de La France insoumise, elle a multiplié les déplacements et rencontres sur l’île avant un premier meeting organisé à Saint-André.

Selon les derniers sondages évoqués par la dirigeante insoumise, Jean-Luc Mélenchon serait crédité d’environ 16% des intentions de vote au niveau national, derrière Jordan Bardella mais proche de Édouard Philippe. Manon Aubry a insisté sur la dynamique électorale du candidat dans les Outre-mer, rappelant qu’il était arrivé en tête du premier tour à La Réunion lors de la présidentielle de 2022.

L’agriculture réunionnaise au cœur du déplacement

Lors de cette visite, la députée européenne s’est notamment rendue sur une exploitation agricole à Sainte-Suzanne afin d’échanger avec des producteurs locaux sur les conséquences des aléas climatiques et l’avenir du dispositif européen POSEI, essentiel pour l’agriculture ultramarine.

Les agriculteurs rencontrés ont alerté sur la dépendance du secteur à ces aides européennes destinées aux régions ultrapériphériques. Plusieurs exploitants ont évoqué la hausse des coûts de production, les pertes agricoles liées aux événements climatiques récents et la concurrence des importations.

Pouvoir d’achat et Outre-mer au centre de la stratégie insoumise

Manon Aubry était accompagnée du député réunionnais Jean-Hugues Ratenon ainsi que du vice-président du Parlement européen Younous Omarjee. Tous ont affirmé vouloir faire des problématiques ultramarines un axe majeur du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon.

Le mouvement insoumis entend notamment axer sa campagne sur le pouvoir d’achat, la hausse des salaires, la retraite à 60 ans et la planification écologique. La dirigeante de La France insoumise a également mis en avant la vie chère à La Réunion, où les prix des carburants et des produits du quotidien ont fortement progressé ces dernières années.