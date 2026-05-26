C’était un 26 mai : Massacre des Indiens Péquots

Le 26 mai 1637, dans la colonie anglaise du Connecticut, des soldats puritains et leurs alliés amérindiens lancent une attaque contre le village fortifié de Mystic, principal bastion de la nation pequot. En moins d’une heure, le camp est incendié et plusieurs centaines d’hommes, de femmes et d’enfants sont massacrés. Cette opération, menée au nom de la sécurité des colons après plusieurs mois de tensions et d’affrontements, marque un tournant brutal dans les relations entre Européens et peuples autochtones en Nouvelle-Angleterre. Le « massacre de Mystic » devient l’un des épisodes les plus sanglants des premières guerres indiennes de l’histoire coloniale américaine.

Une guerre née des tensions coloniales

Depuis le début des années 1630, les Pequots dominent une partie du commerce régional dans le sud de la Nouvelle-Angleterre. Mais l’arrivée croissante des colons anglais bouleverse les équilibres locaux. Une épidémie de variole, introduite par les Européens, décime la population pequot, affaiblissant durablement la tribu. Dans le même temps, les rivalités commerciales et territoriales avec les Narragansetts et les Mohegans s’intensifient.

En 1636, après le meurtre du marchand anglais John Oldham près de Block Island, les autorités du Massachusetts accusent les Pequots de complicité et lancent une expédition punitive. Les négociations échouent rapidement et la violence s’installe. Durant l’hiver 1636-1637, les Pequots assiègent le fort Saybrook et plusieurs attaques contre des colons alimentent un climat de peur et de haine. Les dirigeants puritains décident alors d’en finir militairement avec cette nation qu’ils considèrent comme une menace.

Le massacre de Fort Mystic

Au printemps 1637, le capitaine John Mason prend la tête d’une troupe d’environ 90 soldats anglais, épaulés par plusieurs centaines d’alliés mohegans et narragansetts. Leur cible est le village fortifié de Missituck, appelé aussi Fort Mystic, où vivent des guerriers pequots mais aussi leurs familles.

Dans la nuit du 25 au 26 mai, les assaillants encerclent discrètement le village. À l’aube, ils mettent le feu aux habitations en palissade. Pris au piège par les flammes, les habitants tentent de fuir mais sont abattus à l’extérieur de l’enceinte. Les témoignages de l’époque évoquent entre 400 et 700 morts. Les femmes et les enfants ne sont pas épargnés. Les pertes anglaises sont minimes.

Le capitaine Mason justifie ensuite le massacre comme une volonté divine, affirmant que Dieu avait livré les Pequots entre les mains des colons. Cette logique religieuse et exterminatrice choque déjà certains contemporains mais devient rapidement un modèle de guerre totale contre les peuples autochtones.

La destruction de la nation pequot

Après Mystic, la guerre tourne à la traque. Les survivants pequots sont poursuivis pendant des mois à travers la région. Leur chef Sassacus est tué alors qu’il tente de trouver refuge auprès d’autres tribus. De nombreux prisonniers sont réduits en esclavage ou dispersés parmi les nations alliées des Anglais.

Le traité de Hartford, signé le 21 septembre 1638, met officiellement fin au conflit. Les Pequots perdent leurs terres, leur autonomie et jusqu’au droit d’utiliser leur nom. Les autorités coloniales cherchent alors à effacer leur existence en tant que peuple organisé.

Longtemps présenté dans l’historiographie américaine comme une simple victoire militaire des colons, le massacre de Mystic est aujourd’hui considéré par plusieurs historiens comme l’un des premiers actes génocidaires commis sur le territoire des futurs États-Unis.