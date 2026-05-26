«Cirage de pompes, flatteries entre copains…» Léa Salamé incendiée après son éloge flatteur de Patrick Cohen

Samedi soir, sur France 2, Léa Salamé recevait Patrick Cohen dans Quelle époque !, où le journaliste venait défendre son livre Les Mystificateurs, publié chez Flammarion. L’entrée en matière consacrée à Patrick Cohen a retenu l’attention. Léa Salamé l’a présenté comme « l’un des journalistes les plus respectés », un observateur « acéré, précis et rigoureux » de la vie politique, avant d’insister sur son courage et sa capacité à défendre ses convictions. Ces mots, très élogieux, ont aussitôt provoqué de nombreuses réactions critiques en ligne, surtout quand on se souvient du scandale ayant éclabousseé Patrick Cohen, ce dernier ayant été pris en flagrant délit de militantisme alors que le service public exige neutralité et objectivité.

Trop d’éloges, pas assez de distance

La polémique porte sur le ton employé par Léa Salamé. Plusieurs internautes et personnalités politiques ont dénoncé une séquence jugée trop complaisante, voire malaisante, certains y voyant une forme de connivence entre collègues du service public. Les expressions les plus reprises évoquent une « séance de flatterie gênante », un « tapis rouge » déroulé à l’invité ou encore un « cirage de pompes entre copains ».

Pour rappel, Léa Salamé et Patrick Cohen ont travaillé ensemble à France Inter, notamment dans la matinale, ce qui a nourri les critiques sur le manque supposé de distance journalistique. Patrick Cohen a présenté le 7/9 de France Inter de 2010 à 2017, période durant laquelle Léa Salamé a rejoint la matinale.

Patrick Cohen venait défendre un livre sensible

Sur le plateau, Patrick Cohen était invité pour parler de Les Mystificateurs – À quand un vaccin contre les gourous de la science ?. L’ouvrage revient sur la désinformation scientifique, la pseudo-science et plusieurs polémiques ayant marqué le débat public, de la crise du Covid aux affaires liées au climatoscepticisme, à la mémoire de l’eau ou encore au vaccin ROR. Le livre est paru le 1er avril 2026 chez Flammarion. Ce thème est lui-même clivant : Patrick Cohen est régulièrement ciblé pour ses positions contre les discours jugés complotistes ou anti-science. Sa venue dans une émission de service public, suivie d’une présentation très laudative, a donc servi de point de fixation à ceux qui dénoncent depuis longtemps l’entre-soi médiatique. Le tout avec l’argent du contribuable…