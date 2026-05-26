Sam Altman reconnaît s’être trompé : l’IA n’a pas provoqué la vague de chômage redoutée

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a estimé mardi que l’intelligence artificielle ne devrait finalement pas entraîner « d’apocalypse de l’emploi » mondiale, revenant sur les craintes qu’il avait lui-même exprimées concernant l’impact de cette technologie sur le marché du travail.

S’exprimant à distance lors d’une conférence organisée à Sydney par la Commonwealth Bank of Australia, le patron d’OpenAI a reconnu que les suppressions massives d’emplois de cols blancs qu’il redoutait après le lancement de ChatGPT en 2022 ne se sont pas produites à l’échelle anticipée.

Selon Sam Altman, OpenAI et ses dirigeants avaient correctement anticipé les avancées technologiques rapides de l’IA générative, mais se sont trompés sur les conséquences sociales et économiques à court terme. « Je suis heureux de m’être trompé », a-t-il déclaré lors d’un échange avec le directeur général de la banque australienne, Matt Comyn.

Le dirigeant a expliqué qu’il comprend désormais mieux pourquoi l’automatisation complète de nombreux emplois n’a pas eu lieu aussi vite que prévu. D’après lui, la forte dimension humaine de nombreux métiers continue de limiter la capacité de l’intelligence artificielle à remplacer totalement les travailleurs.

Sam Altman a toutefois souligné que les risques demeurent réels à plus long terme. Il a rappelé qu’il avait choisi d’évoquer publiquement ces inquiétudes par prudence, estimant qu’il était nécessaire d’alerter sur les conséquences potentielles de l’essor rapide de l’IA.

Depuis l’explosion de popularité de ChatGPT, les débats se multiplient sur les effets de l’intelligence artificielle sur l’emploi, la productivité et l’économie mondiale. Plusieurs secteurs, notamment les services administratifs, la création de contenu et certaines fonctions techniques, redoutent toujours une transformation profonde du marché du travail.

Malgré ces inquiétudes persistantes, de nombreuses entreprises privilégient pour l’instant une utilisation de l’IA comme outil d’assistance plutôt que comme remplacement total des employés. Une tendance qui, selon Sam Altman, pourrait expliquer pourquoi les bouleversements annoncés restent jusqu’à présent plus limités qu’attendu.