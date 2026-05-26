MGI ALL STARS – «Je suis fière d’être Palestinienne» : Gazini Ganados bouleverse Omar Harfouch et le jury

C’est l’un des moments les plus émouvantes du MGI All Stars, et la vidéo, déjà vue plusieurs millions de fois dans le monde, enflamme les réseaux sociaux. Lors du concours de beauté qui se déroule en Thaïlande du 18 au 30 mai 2026, durant un entretien à huis clos, Gazini Ganados, reine de beauté philippino-palestinienne, a été interrogée par Omar Harfouch sur une question personnelle : « Que ressent-on vraiment lorsque l’on est Palestinienne ? »

Face au jury, la candidate a livré une réponse chargée d’émotion et de dignité. Vêtue d’une veste rose et portant l’écharpe de la Palestine, Gazini Ganados a expliqué ce que représente pour elle le fait de porter cette identité, mais aussi cette douleur familiale et collective liée à ses origines.

« Porter un morceau de Palestine » : une réponse bouleversante

La candidate a répondu à la question de concours, transformant ce momenten cri du cœur. Elle a parlé de courage, de résilience, de séparation, mais aussi de la fierté de représenter un peuple qu’elle porte symboliquement « près de son cœur ».

Gazini Ganados a ainsi déclaré : « En réalité, je porte un morceau de Palestine, et le porter est une véritable forme de force, de courage et de résilience. Être Palestinienne, c’est appartenir à un peuple qui est simplement né au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui ne méritait pas toute l’adversité qu’il traverse.

J’ai rencontré mon père juste après ma participation à Miss Universe 2019. Toute ma vie, j’ai voulu avoir des frères et sœurs, et maintenant que je les ai enfin trouvés, ils ne peuvent même pas m’envoyer de lettres. Je ne peux pas leur envoyer de cadeaux, je ne peux pas les serrer dans mes bras, les réconforter ou les sauver.

Alors pour moi, cette plateforme est un moyen de montrer au monde à quel point je suis fière d’être Palestinienne. Je suis prête à porter leur drapeau sur mon cœur, exactement comme j’étais destinée à le faire. Et je suis destinée à briller comme une étoile, parce que je suis née Palestinienne. »

Une vidéo devenue virale

Après la diffusion de l’extrait, de nombreux internautes ont salué la sincérité et la force de Gazini Ganados. Plusieurs commentaires ont souligné l’émotion visible autour d’elle, notamment chez certaines participantes et membres du jury. Un autre moment la montre recevant une accolade de soutien de Omar Harfouch, après son passage, signe de l’impact immédiat de ses mots. Pour beaucoup, cette intervention rappelle que les concours de beauté peuvent aussi devenir des espaces de parole, où des candidates portent des histoires personnelles, des combats identitaires et des messages profondément humains.

MGI All Stars : une première édition très attendue en Thaïlande

Pour rappel, se déroule cette année la première édition de MGI All Stars, nouveau concours international lancé par l’organisation Miss Grand International. L’événement se tient en Thaïlande, principalement à Bangkok, du 18 au 30 mai 2026, avec une grande finale prévue le 30 mai au MGI Hall, Bravo BKK.

Pensé comme une compétition réunissant d’anciennes candidates et reines de beauté venues de différents concours nationaux et internationaux, MGI All Stars se veut une scène de retour, de reconnaissance et de revanche pour des femmes déjà connues du monde des Miss. Entre cérémonies, challenges, défilés, activités culturelles, épreuves préliminaires et entretiens individuels, les candidates sont évaluées autant sur leur présence scénique que sur leur personnalité, leur histoire et leur capacité à porter un message.

Regardez le discours poignant de Gazini Ganados :