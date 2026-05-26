Plus d’un million de fidèles attendus sur le mont Arafat pour le temps fort du hajj

Plus d’un million et demi de musulmans doivent se rassembler ce mardi sur le Mont Arafat, étape centrale du grand pèlerinage du hajj en Arabie saoudite. Les autorités saoudiennes redoutent une chaleur extrême avec des températures pouvant dépasser les 45 degrés au cours de cette journée considérée comme le moment le plus important du pèlerinage.

Situé à une vingtaine de kilomètres de La Mecque, le Mont Arafat est le lieu où, selon la tradition islamique, le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon. La « station d’Arafat » constitue un rite incontournable du hajj, cinquième pilier de l’islam pour les fidèles qui en ont les moyens.

Des mesures renforcées face aux risques liés à la chaleur

Face aux risques sanitaires liés aux fortes températures, les autorités saoudiennes ont multiplié les campagnes de prévention afin d’éviter les coups de chaleur et les malaises parmi les pèlerins, notamment les plus âgés. Des distributions d’eau, des zones ombragées et des dispositifs médicaux renforcés ont été mis en place autour des sites religieux.

Le hajj se déroule cette année dans un contexte régional particulièrement tendu marqué par la guerre dans la bande de Gaza. Les autorités saoudiennes ont averti qu’aucun slogan politique ne serait toléré durant le pèlerinage, alors que des centaines de milliers de fidèles affluent vers les lieux saints pour plusieurs jours de rites religieux et de prières.