Typology : les soins pour la peau made in France  

La trousse printemps-été pour un teint éclatant

Lancée en 2019, la marque de soins Typology s’est rapidement imposée comme une référence incontournable de la cosmétique en ligne. En misant sur des formules épurées, des ingrédients d’origine naturelle, des packagings minimalistes et des prix accessibles, Ning Li a su, en quelques années seulement, réinventer la cosmétique avec transparence et simplicité. En quelques années, Typology est devenue l’une des marques de cosmétiques en ligne les plus vendues en France.

La trousse printemps-été pour un teint éclatant

Le sérum teinté Typology

Ce sérum teinté séduit par sa texture ultra légère qui sublime l’éclat du teint. Sa formule à la vitamine C reconnue pour ses multiples bienfaits, ainsi qu’au squalane et à l’aloe vera aux propriétés hydratantes laissent la peau respirer. Composé à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle, il se décline en six teintes, adaptées à toutes les carnations, des plus claires aux plus foncées. Il sublime le visage avec sa texture légère, presqu’aérienne et hydrate la peau en douceur.

Sérum teinté Typology, 6 teintes, 29,90€, Typology

https://www.typology.com

Sérum teinté Typology

La crème à 9 ingrédients D41

Typology propose une crème visage à 9 ingrédients fabriquée en France. Sa formule minimaliste, composée à 99% d’ingrédients d’origine naturelle et sans parfum, convient à tous les types de peau, y compris les plus sensibles. Elle hydrate la peau sans laisser de film gras et maintient l’eau dans les tissus cutanés pendant plusieurs heures. Elle s’applique le matin et le soir, et pénètre en moins de 30 secondes sans nécessité de temps de pause avant le maquillage. Après une semaine d’utilisation, le grain de peau s’affine et les zones de sécheresse localisées sur les pommettes disparaissent.

Crème visage à 9 ingrédients D41, 22,50€, Typology.

https://www.typology.com