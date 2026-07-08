Canicule : trois solutions pour soulager les jambes lourdes et les chevilles gonflées tout l’été

Chevilles gonflées, sensation de jambes lourdes… En période de forte chaleur, la circulation sanguine a tendance à ralentir. Pour retrouver légèreté et confort certaines méthodes drainantes et veinotoniques ont largement fait leurs preuves. Voici notre sélection pour être bien dans son corps tout l’été, à retrouver sur https://www.superdiet.com/fr.

Fluidilège jambes légères

Avec le retour des beaux jours, on a enfin envie de montrer ses pieds et ses jambes, longtemps cachés sous des vêtements. Mais la canicule peut rapidement gâcher ce plaisir en perturbant la circulation. Résultat : gonflements, inconfort et impression de lourdeur s’installent. Pour y remédier, on mise sur des solutions efficaces avec les ampoules certifiées bio Fluidilège. Chaque ampoule offre un mélange de 8 plantes et fruits, dans une formule plus concentrée. Résultat : des jambes légères pour affronter les grosses chaleurs.

Fluidilège jambes légères, bio 20 ampoules, 24,30€

Veno Moov force circulatoire

Lourdeurs, gonflements, picotements, douleurs… En fin de journée, vos jambes deviennent inconfortables ? Ces manifestations traduisent souvent une circulation veineuse moins efficace. Heureusement, des solutions existent pour atténuer cette sensation de jambes lourdes. Les femmes sont également plus concernées par l’insuffisance veineuse. En cause : la sensibilité des parois veineuses aux œstrogènes. Lors de périodes de fortes variations hormonales, comme la grossesse, les veines se dilatent davantage, ce qui accentue l’inconfort dans les jambes.

Pour améliorer la circulation et retrouver des jambes plus légères, il est possible de suivre une cure ciblée, comme Fitoform Veno Moov. Sa formule associe notamment l’hamamélis et la vigne rouge, reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la circulation veineuse. Résultat : une nette amélioration au bout de quelques jours.

Veno Moov, force circulatoire, Fitiform, 19,35€

Lymphaveine

La rétention d’eau se met en place notamment sous l’effet de la chaleur, qui provoque une dilatation des vaisseaux sanguins. Plus perméables, ils laissent alors s’échapper davantage de liquide vers les tissus, tout en limitant sa réabsorption. Résultat : l’eau stagne et s’accumule. Face à ce phénomène, Lymphaveine permet de stimuler la circulation sanguine, favoriser le drainage de la lymphe et atténuer la sensation de jambes lourdes. Son format nomade est idéal pour le voyage. Il se compose de 10 dosettes à base de plantes, de vitamines et de minéraux. Une formule parfaite pour retrouver des jambes et des chevilles légères.