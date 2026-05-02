Ligne St Barth : zoom sur les inconditionnels beauté de l’été 2026

Nés sous le soleil des Caraïbes, Ligne St Barth s’impose depuis plus de quatre décennies sur l’île paradisiaque de Saint Barthélémy. Avec ses soins d’exceptions, la marque s’invite dans les plus belles destinations bien-être à travers le monde. Élaborés dans son laboratoire insulaire, huiles, lotions et crèmes composent une collection exigeante, alliant efficacité, sensorialité et douceur. Une signature cosmétique pensée comme une véritable parenthèse de bien-être, dédiée à la réparation du corps et de l’esprit. « La nature est éternellement jeune, belle et généreuse », écrivait George Sand. Une évidence qui résonne particulièrement dans les îles caribéennes, où se puisent depuis toujours les ressources les plus précieuses pour préserver l’éclat et la vitalité de la peau. C’est dans cet esprit que Ligne St Barth puise son inspiration pour vous offrir des soins ciblés, naturels et efficaces.

Huile solaire Roucou IP6

À l’approche de l’été, il est important de préparer sa peau. Autrefois utilisaient par les Indiens des Caraïbes l’huile solaire de Roucou est une excellente option pour se protéger du soleil. Elle est naturellement riche en caroténoïdes, et en provitamine A. Elle aide à stimuler la production de mélanine et soutient les mécanismes naturels de défense de la peau face au soleil, contribuant ainsi à une protection et à un bronzage optimisés. Elle s’utilise aussi bien sur le peau que sur les cheveux et protège les effets néfastes de la chaleur et du sèche-cheveux.

Huile solaire de roucou IP6, 48,60€ (125ml)

Lotion Tonique melon

Se démaquiller est une étape primordiale qui ne doit pas être négligée dans la routine beauté quotidienne. Pour avoir une belle peau, il est important de se démaquiller en adoptant les bons gestes. Cette lotion tonique vivifiante s’applique sur le visage avec un coton après le démaquillant. Elle se compose d’un extrait de melon qui est associé à de l’aloe vera et de l’allantoïne qui permet d’hydrater et d’apaiser la peau. Son parfum fruité et léger ajoute une note rafraîchissante qui complète ce rituel beauté.

Lotion tonique melon, 33€ (125ml)

Crème hydratante beurre de mangue

En quête d’un produit qui protège la peau, réduit l’apparence des ridules et repulpe l’épiderme ? Cette crème hydratante au beurre de mangue fait tout ça à la fois : la finesse de sa texture et sa composition en lipides naturels issus de la flore exotique, reproduisent la structure lipidique de la peau. Elle s’utilise de jour comme de nuit et glisse sur le visage pour un rendu très léger et naturel.

Crème hydratante enrichie beurre de mangue, 138,60€ (50ml)

Crème masque argile verte et ananas

L’argile verte possède de nombreuses propriétés. Naturellement riche en minéraux et oligo-éléments, ce masque onctueux et purifiant débarrasse la peau des impuretés, ce qui en fait un soin d’exception pour les peaux mixtes et acnéiques. Il s’applique une fois par semaine, une quinzaine de minutes et permet de faire peau neuve avec un doux parfum exotique.

Crème masque argile verte et ananas, 88,80€ (50ml)

Lait démaquillant Frangipanier

Cette émulsion nettoyante légère, délicatement parfumée à la fleur de frangipanier, mise sur une formule riche en actifs naturels. En associant l’aloe vera, le beurre de mangue, l’extrait de calendula et l’huile d’amande douce, elle respecte l’hydratation naturelle de la peau tout en douceur. Sa texture, à la fois apaisante et enveloppante, laisse la peau souple et confortable. Utilisée au quotidien, elle s’applique par de légers massages avant d’être retirée à l’aide d’une éponge humide. Résultat : un démaquillage efficace et un teint subtilement lumineux.

Lait démaquillant frangipanier, 51,60€ (125ml)

Crème douche exfoliante papaye

Ligne St Barth met à l’honneur les plantes et les fruits exotiques de l’île. Cette crème de douche exfoliante à la papaye joue la carte du soin complet. Elle nettoie tout en exfoliant délicatement la peau, qu’elle laisse douce et lisse au toucher. Sa formule s’appuie sur des microbilles de cire de jojoba pour gommer en finesse les zones rugueuses, tandis que l’huile de coco vient nourrir l’épiderme. Adaptée à un usage fréquent, elle s’impose comme le geste idéal avant l’application d’une huile de soin.

Crème de douche exfoliante papaye, 61,60€ (125ml)

Huile d’avocat soin corps et cheveux

Si votre peau commence à tirailler et que vos cheveux s’abiment, il est temps d’adopter ce soin à l’huile d’avocat pour préserver sa souplesse et son élasticité. Riche en vitamines A et D, l’huile d’avocat aide à combattre les radicaux libres et à ralentir les signes du vieillissement. Grâce à ses acides gras, elle nourrit intensément et maintient une bonne hydratation de l’épiderme.

Huile d’avocat soin corps et cheveux, 54€(125ml)

Gel d’Aloes à la menthe

Un soin pur aux accents de menthe, aussi vivifiant qu’essentiel après une journée à la plage ou au bord de la piscine. Enrichi en aloe vera, ce gel précieux offre à la peau une hydratation profonde et immédiate. Appliqué en fine couche, tel un sérum pour le corps, il réveille l’épiderme et lui insuffle fraîcheur et vitalité. Sa formule, hautement concentrée en actifs d’origine végétale, apaise instantanément les peaux fatiguées ou sollicitées. Polyvalent, il s’impose comme un geste rafraîchissant idéal après une exposition au soleil ou à tout moment de la journée, pour une sensation durable de confort et de légèreté.

Gel d’aloes à la menthe, 43,80€ (125ml)

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