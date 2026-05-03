— Foot : en Ligue 1, Metz officiellement relégué. Troyes sacré champion de Ligue 2

Le foot français a connu des émotions opposées ce samedi. Pendant que le FC Metz voyait sa relégation en Ligue 2 devenir officielle après une défaite cruelle face à Monaco, l’ESTAC Troyes célébrait de son côté son titre de champion de Ligue 2 après une large victoire contre Laval.

Une défaite fatale à Saint-Symphorien

À Saint-Symphorien, Metz a longtemps cru pouvoir repousser un peu l’échéance. Les Grenats ont ouvert le score grâce à Jessy Deminguet à la 49e minute, avant de voir Monaco revenir par Folarin Balogun à la 61e, puis arracher la victoire dans le temps additionnel par Ansu Fati à la 90e+1. Cette défaite 1-2 lors de la 32e journée condamne officiellement le club mosellan à la relégation.

Le maintien désormais impossible

Dernier de Ligue 1 avec 16 points, Metz compte désormais neuf longueurs de retard sur Auxerre, 16e et barragiste, à seulement deux journées de la fin. Le maintien est donc mathématiquement impossible pour les Messins, promus la saison précédente après leur barrage gagné contre Reims.

Une saison noire jusqu’au bout

Cette descente confirme une saison très difficile pour le FC Metz, qui n’a remporté que trois matches en championnat et reste sur une longue série sans victoire. C’est aussi un nouveau symbole de l’instabilité du club, régulièrement pris dans l’ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2 ces dernières années.

Troyes, roi de Ligue 2

À l’inverse, Troyes a connu une soirée de fête. L’ESTAC a validé son titre de champion de France de Ligue 2 grâce à un succès net contre Laval, 4-0. Déjà assurés de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, les Troyens ont ajouté la manière au résultat pour conclure leur saison en patrons.

Au classement, Troyes domine largement la Ligue 2 avec 67 points après 33 journées, devant Le Mans, deuxième avec 59 points, et Saint-Étienne, troisième avec 57 points. Cette avance confirme la régularité troyenne sur l’ensemble de l’exercice.