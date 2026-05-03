Fico à Moscou pour le défilé du 9 mai : un choix qui isole encore plus Bratislava au sein de l’UE

Le Premier ministre slovaque Robert Fico devrait assister au défilé de la Victoire à Moscou ce mois-ci, selon la télévision d’État russe, rejoignant un cercle restreint de dirigeants étrangers présents à cet événement hautement symbolique organisé par le Kremlin.

Cette participation intervient dans un contexte diplomatique tendu, alors que la guerre en Ukraine continue de diviser profondément les relations entre la Russie et les pays occidentaux. Le défilé du 9 mai, qui commémore la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, reste un moment clé du calendrier politique russe.

Selon les autorités russes, l’édition 2026 du défilé sera toutefois réduite, sans la traditionnelle démonstration de puissance militaire, en raison de préoccupations sécuritaires liées à une possible menace d’attaques ukrainiennes.

Robert Fico est considéré comme l’un des dirigeants les plus favorables à Moscou au sein de l’Union européenne, notamment depuis la défaite de Viktor Orban aux élections hongroises. La Slovaquie, comme la Hongrie, a maintenu ses importations de gaz russe malgré les efforts européens pour réduire cette dépendance énergétique.

Le Premier ministre slovaque s’était déjà rendu à Moscou en 2024, brisant le consensus européen établi après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il avait alors rencontré le président Vladimir Poutine, suscitant de vives critiques de l’opposition slovaque et de plusieurs responsables européens.

Outre Fico, le président biélorusse Alexandre Loukachenko est également attendu à Moscou pour les commémorations. La présence de ces dirigeants souligne les lignes de fracture persistantes en Europe autour de la politique à adopter face à la Russie.