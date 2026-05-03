Washington contourne le Congrès et valide 8,6 milliards de dollars d’armes pour le Moyen-Orient

L’administration du président américain Donald Trump a approuvé des ventes d’armes d’un montant total de plus de 8,6 milliards de dollars à plusieurs alliés du Moyen-Orient, en contournant la procédure habituelle d’examen par le Congrès. Cette décision exceptionnelle repose sur l’invocation d’une situation d’urgence par les autorités américaines.

Les ventes concernent notamment Israël, le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. Selon le département d’État, cette mesure vise à répondre rapidement aux besoins de sécurité de ces partenaires dans un contexte régional marqué par de fortes tensions.

Parmi les accords annoncés figure notamment une vente au Qatar comprenant des services liés au réapprovisionnement des systèmes de défense aérienne Patriot, pour un montant de 4,01 milliards de dollars, ainsi que des systèmes d’armes de précision avancés (APKWS) évalués à près d’un milliard de dollars.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a justifié cette décision en affirmant qu’une situation d’urgence nécessitait une action immédiate, permettant ainsi de lever l’obligation de notification et d’examen par le Congrès. Cette procédure dérogatoire est rarement utilisée et souligne la gravité perçue de la situation.

Ces annonces interviennent dans un contexte de guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, qui dure depuis plusieurs semaines malgré un cessez-le-feu fragile. Les tensions persistantes dans la région continuent d’alimenter les préoccupations en matière de sécurité.

Le recours à cette procédure exceptionnelle pourrait toutefois susciter des critiques au sein du Congrès, certains élus estimant que le contrôle parlementaire est essentiel pour encadrer les ventes d’armes à l’étranger, en particulier dans des zones de conflit sensibles.