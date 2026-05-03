Trump menace l’Iran de nouvelles frappes malgré une possible ouverture diplomatique

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis pourraient reprendre leurs frappes contre l’Iran « si ce dernier se comporte mal », tout en laissant entrevoir la possibilité d’un accord en cours de discussion. Ces propos interviennent dans un contexte de tensions persistantes malgré une suspension récente des opérations militaires.

S’exprimant depuis West Palm Beach, en Floride, avant un déplacement à Miami, Donald Trump a indiqué avoir été informé des grandes lignes d’une proposition iranienne, précisant attendre désormais une version détaillée du texte. « Ils m’ont parlé du principe de l’accord. Ils vont maintenant me donner le texte exact », a-t-il déclaré.

Selon un haut responsable iranien, cette proposition viserait à rouvrir la navigation dans le détroit d’Ormuz et à mettre fin au blocus maritime imposé par Washington. En contrepartie, les discussions sur le programme nucléaire iranien seraient reportées à une phase ultérieure, une approche qui suscite des réserves du côté américain.

Le président américain a exprimé son scepticisme quant à la proposition, estimant que l’Iran « n’avait pas payé un prix suffisamment élevé » pour ses actions passées. Sur son réseau social, il a laissé entendre que les termes actuels de l’offre pourraient ne pas être acceptables pour Washington.

Interrogé sur une éventuelle reprise des frappes, Donald Trump a maintenu une certaine ambiguïté, tout en évoquant clairement cette option. « S’ils se comportent mal, s’ils font quelque chose de mal, nous verrons bien. Mais c’est une possibilité », a-t-il déclaré, sans fournir davantage de précisions.

Les États-Unis et Israël ont suspendu leurs bombardements contre l’Iran il y a environ quatre semaines, dans l’espoir de favoriser une désescalade. Toutefois, l’absence d’accord durable et les divergences persistantes sur les conditions d’un compromis maintiennent la région dans une situation d’incertitude élevée.