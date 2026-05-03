Météo : les orages remontent vers le nord, la chaleur résiste encore dans l’est

La dégradation pluvio-orageuse se poursuit ce dimanche avec des averses et des orages qui s’étendent des Pyrénées jusqu’aux bords de la Manche et aux Ardennes. Les pluies les plus marquées sont attendues entre l’Aquitaine et le Limousin, dans un contexte bénéfique pour des sols asséchés après un mois d’avril particulièrement sec.

Le beau temps résiste davantage dans l’est du pays, où les températures restent douces avec jusqu’à 22°C en Alsace. Mais là aussi, le ciel devient plus menaçant au fil des heures avec le développement de gros cumulus et quelques orages possibles sur les reliefs des Vosges, du Jura ou encore des Alpes.

Sous les pluies et les orages, les températures chutent nettement sur une grande partie du pays, avec une baisse pouvant atteindre 5°C par rapport à la veille. L’ambiance devient plus fraîche sur l’ouest et le centre, tandis qu’un vent de sud souffle parfois fortement de la Méditerranée jusqu’au nord-est.