Météo : soleil estival au nord-est, orages et averses dans le sud-ouest ce jeudi

La journée de jeudi s’annonce contrastée sur la France. Alors que le nord et l’est profitent encore d’un soleil généreux et d’une grande douceur sous l’influence anticyclonique, le temps devient plus instable près de l’Atlantique et dans le sud-ouest. Des averses parfois orageuses sont attendues, surtout en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que sur le sud des Alpes.

Le vent d’est reste soutenu sur plusieurs régions, avec des rafales atteignant 50 à 60 km/h entre la Picardie, la Champagne et la Lorraine. Le vent d’autan souffle également fort dans le sud-ouest, accentuant une sécheresse de surface déjà bien installée sur une partie du pays.

Malgré cette dégradation localisée, les températures restent largement au-dessus des normales de saison. L’ambiance demeure très douce, voire presque estivale, sur une grande partie du territoire, notamment du nord-est jusqu’à la Méditerranée.