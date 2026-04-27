Chaleur précoce et soleil persistant : un lundi quasi estival sur toute la France

Ce lundi 27 avril s’inscrit dans la continuité des jours précédents, avec un temps largement calme et ensoleillé sur la quasi-totalité du territoire. Le ciel se montre parfois légèrement voilé, sans réelle dégradation, confirmant l’installation durable d’un épisode anticyclonique.

Cette stabilité s’explique par un blocage anticyclonique sur l’ouest et le nord de l’Europe, qui empêche les perturbations de progresser. Résultat : près de 95 % du pays reste au sec, avec un ensoleillement généreux du matin au soir, à l’exception de quelques passages nuageux plus marqués près du littoral aquitain.

En revanche, une évolution orageuse est attendue en fin de journée dans le sud-ouest. L’atmosphère devient plus lourde près des Pyrénées et des orages localisés peuvent se déclencher, avant de glisser vers la plaine toulousaine. Ces phénomènes, bien que ponctuels, pourront être électriques et accompagnés de rafales de vent.

Les températures, elles, restent exceptionnellement élevées pour la saison. L’après-midi, elles atteignent 23 à 26°C sur l’ensemble du pays, soit des valeurs dignes d’une mi-juin. Une hausse supplémentaire de 1 à 2°C est même observée, portée par un ensoleillement optimal et un vent plus discret.