Soleil dominant et douceur estivale : un dimanche encore très agréable sur la France

L’anticyclone positionné sur les îles britanniques continue d’influencer favorablement la météo, offrant une journée largement ensoleillée sur l’ensemble du pays. Le temps reste calme et sec, avec simplement quelques nuages d’altitude par moments. Le risque d’orages se limite aux zones montagneuses dans l’après-midi, notamment sur les Alpes, les Pyrénées et les Cévennes.

Dans le sud-ouest, les grisailles matinales sont encore présentes, mais elles se dissipent plus rapidement que la veille pour laisser place à de belles éclaircies. Sur la Côte d’Azur également, quelques nuages bas persistent en début de journée avant de se raréfier. Ailleurs, le soleil domine largement, malgré un ciel parfois légèrement voilé.

La matinée reste fraîche, notamment du nord de la France à la région parisienne, avec des températures basses et quelques gelées localisées possibles dans les zones rurales. Autour de Fontainebleau, le thermomètre peut encore approcher les 0°C au lever du jour.

L’après-midi, en revanche, l’ambiance devient nettement plus douce, voire presque estivale. Les températures atteignent généralement entre 22 et 24°C sur une grande partie du territoire, avec des pointes à 25°C à Nantes, Bordeaux ou Toulouse, et jusqu’à 26°C à Montpellier. Des valeurs largement au-dessus des normales de saison, parfois de 5 à 10°C, confirmant cette parenthèse printanière très agréable.