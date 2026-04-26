Inde : la ministre des Finances appelle à renforcer la régulation face aux cyber-risques

La ministre indienne des Finances Nirmala Sitharaman a exhorté l’autorité de régulation des marchés à intensifier sa coopération internationale et à renforcer ses outils pour faire face à la montée des cyber-risques.

S’exprimant lors d’un événement organisé par la Securities and Exchange Board of India (SEBI) à Mumbai, elle a souligné l’importance d’une meilleure coordination avec les régulateurs étrangers afin de renforcer la confiance des investisseurs internationaux dans les marchés indiens.

Selon elle, une compréhension accrue des règles indiennes à l’étranger favoriserait l’afflux de capitaux et consoliderait la place du pays dans la finance mondiale. Elle a également encouragé l’utilisation de technologies comme l’intelligence artificielle pour mieux anticiper et gérer les menaces numériques.

La ministre a insisté sur la nécessité de simplifier certaines procédures, notamment les règles de connaissance du client (KYC), afin de rendre les marchés plus accessibles et efficaces.

Ces recommandations s’inscrivent dans un contexte de transformation rapide des marchés financiers, marqués par la digitalisation et l’augmentation des risques liés à la cybersécurité.

New Delhi cherche ainsi à moderniser son cadre réglementaire tout en renforçant son attractivité auprès des investisseurs étrangers, dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel.