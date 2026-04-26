L’Inde condamne les propos de Trump sur le droit du sol, jugés « inappropriés »

L’Inde a vivement réagi aux déclarations du président américain Donald Trump, qui a critiqué le droit du sol en le qualifiant d’« enfer » dans des propos ayant également visé des pays comme l’Inde.

New Delhi a dénoncé des commentaires « ignorants, inappropriés et de mauvais goût », estimant qu’ils ne reflètent ni la réalité du pays ni la nature des relations bilatérales entre les deux puissances.

La réaction indienne intervient après la diffusion d’échanges dans lesquels Donald Trump, ainsi qu’un animateur de radio conservateur, ont tenu des propos jugés offensants à l’égard de plusieurs pays, dont l’Inde et la Chine.

Les autorités indiennes ont insisté sur le fait que ces déclarations ne remettaient pas en cause les relations stratégiques entre Washington et New Delhi, qui se sont renforcées ces dernières années, notamment dans les domaines économique et sécuritaire.

Cette polémique survient dans un contexte diplomatique sensible, alors que les États-Unis cherchent à consolider leurs alliances en Asie face à la montée en puissance de la Chine.

Malgré la fermeté du ton employé, l’Inde semble vouloir éviter une escalade, privilégiant la continuité du partenariat avec les États-Unis tout en marquant clairement son désaccord avec les propos du président américain.