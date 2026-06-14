Le président libanais appelle à l’unité autour du monopole de l’État sur les armes

Le président libanais Joseph Aoun a appelé à un renforcement de l’unité nationale et à une consolidation de l’autorité de l’État, dans un contexte de fortes tensions politiques et sécuritaires au Liban.

Dans un message publié à l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat de l’ancien ministre Tony Frangieh et de membres de sa famille, le chef de l’État a estimé que le pays se trouve à un moment décisif de son histoire. Selon lui, le Liban devra choisir entre deux trajectoires : un État où le monopole des armes appartient exclusivement aux institutions officielles, ou un pays durablement influencé par la logique des milices.

Il a souligné que les divisions communautaires et régionales ne permettent pas de résoudre les crises actuelles, appelant à dépasser les clivages politiques traditionnels. Le président a également insisté sur la nécessité de bâtir une unité fondée sur la justice, l’égalité entre les citoyens et l’ouverture politique.

Cette déclaration intervient alors que le débat sur le désarmement des groupes armés non étatiques reste particulièrement sensible, notamment autour du Hezbollah, qui rejette toute remise en cause de son arsenal. Le gouvernement, de son côté, continue de défendre le principe d’un contrôle exclusif des armes par l’État, dans un contexte régional déjà très instable.