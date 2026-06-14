Une rupture sentimentale au centre d’une enquête pour tentative d’assassinat à Reims

Une jeune femme de 17 ans lutte toujours pour sa survie après une violente agression survenue vendredi soir à Reims. Atteinte de douze coups de couteau, l’adolescente a été prise en charge dans un état critique par les secours. Son pronostic vital demeurait engagé samedi, selon les informations communiquées par le parquet.

Les faits se sont produits aux alentours de 20h40. Rapidement alertées, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation d’un homme de 28 ans, identifié comme l’ancien compagnon de la victime. Placé en garde à vue, il faisait encore l’objet d’auditions samedi soir dans le cadre des investigations en cours.

La rupture au cœur des investigations

Le parquet de Reims a ouvert une enquête pour tentative d’assassinat afin de déterminer précisément le déroulement de l’attaque et les circonstances ayant conduit au passage à l’acte. Les premiers éléments recueillis orientent les enquêteurs vers un différend lié à la fin de la relation entre les deux protagonistes. Selon le procureur François Schneider, le mobile de l’agression semblerait directement lié à cette séparation.

La victime, de nationalité congolaise, et le suspect, ressortissant angolais, se connaissaient avant les faits. Les enquêteurs poursuivent désormais leurs auditions et exploitent les différents témoignages ainsi que les éléments matériels recueillis sur place. L’objectif est d’établir les responsabilités exactes et de déterminer si l’attaque avait été préparée à l’avance, une qualification qui pourrait conforter la piste de la tentative d’assassinat retenue par le parquet.