Un gendarme tué par un automobiliste lors d’un contrôle en Meurthe-et-Moselle

Un motard de la gendarmerie est décédé samedi après avoir été percuté par un véhicule lors d’une intervention routière au nord de Nancy.

Un motard de la gendarmerie a été mortellement percuté samedi par un véhicule en Meurthe-et-Moselle. Le drame s’est produit alors que les forces de l’ordre effectuaient un contrôle d’un poids lourd en infraction au nord de Nancy. Le gendarme intervenait sur la voie de circulation quand il a été heurté par un automobiliste.

Un contrôle routier qui tourne au drame

L’accident s’est déroulé durant une opération de routine visant à sanctionner une infraction routière commise par un camion. Les circonstances exactes de la collision restent à éclaircir. Le conducteur responsable du choc fatal n’avait pas été identifié dans l’immédiat.

Ce décès rappelle les risques quotidiens auxquels s’exposent les forces de sécurité lors des interventions sur la route. Les motards de la gendarmerie assurent régulièrement des missions de contrôle et d’escorte, souvent dans des conditions de circulation difficiles. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités dans ce tragique accident.