Baccalauréat: le ministre juge inadaptées les épreuves en pleine après-midi

Face à la multiplication des épisodes de chaleur intense en fin d’année scolaire, le ministre de l’Éducation nationale souhaite revoir l’organisation des examens. Invité de France Inter dimanche, Édouard Geffray a estimé qu’il n’était plus adapté de maintenir des épreuves durant les heures les plus chaudes de la journée, alors que les températures atteignent désormais régulièrement des niveaux exceptionnels dès le mois de juin.

Le ministre a indiqué vouloir privilégier à l’avenir des examens organisés exclusivement le matin. Selon lui, les conditions restent généralement plus supportables entre le début de la journée et la mi-journée, notamment lorsque les salles ont été aérées avant l’arrivée des candidats. Cette réflexion intervient alors que les épreuves écrites du baccalauréat doivent débuter dans les prochains jours dans un contexte météorologique particulièrement tendu.

Le système scolaire confronté aux effets du réchauffement

La France s’apprête en effet à connaître un nouvel épisode de fortes chaleurs susceptible de s’étendre sur plus d’une semaine. Les prévisionnistes annoncent des températures largement supérieures aux normales de saison, avec des pics pouvant dépasser les 40 degrés dans certaines régions et approcher les 39 degrés en région parisienne. Des vigilances spécifiques pourraient être déclenchées si cette situation se confirme.

Pour autant, Édouard Geffray ne plaide pas pour un déplacement des examens à une autre période de l’année. L’enjeu consiste plutôt à adapter leur déroulement aux nouvelles réalités climatiques. Cette évolution s’inscrit dans un débat plus large sur l’adaptation des établissements scolaires aux vagues de chaleur, devenues plus fréquentes et plus précoces sous l’effet du changement climatique.