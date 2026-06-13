L’Élysée prépare une réception d’exception pour Donald Trump à Versailles après le G7 d’Évian

Une nouvelle séquence diplomatique de prestige se prépare en marge du sommet du G7 organisé à Évian. Selon les informations de franceinfo, l’Élysée travaille à l’organisation d’une réception exceptionnelle au château de Versailles pour le président américain Donald Trump au terme des trois jours de réunions internationales prévus du 15 au 17 juin. Si la présence du dirigeant américain n’est pas encore officiellement confirmée, les préparatifs du dispositif de sécurité seraient déjà engagés.

D’après une source policière, le programme envisagé prévoit une visite d’une exposition temporaire au sein du château, suivie d’un passage dans la Galerie des Glaces avant un dîner de gala. La soirée pourrait également comprendre le spectacle des Grandes Eaux nocturnes ainsi qu’un feu d’artifice dans les jardins du domaine royal. L’Élysée n’a ni confirmé ni démenti ces informations, laissant planer le suspense sur l’agenda définitif du président américain.

Versailles, symbole de la diplomatie française

Le choix de Versailles s’inscrit dans une tradition diplomatique régulièrement utilisée par Emmanuel Macron pour recevoir les dirigeants étrangers. Le château avait notamment accueilli le roi Charles III lors de sa visite d’État en France en 2023 ainsi que plusieurs sommets économiques et rencontres internationales au cours des dernières années. L’objectif est de mettre en avant le patrimoine français tout en offrant un cadre prestigieux aux échanges diplomatiques.

Avant cette réception, Donald Trump participera au sommet du G7 d’Évian aux côtés des dirigeants français, allemand, britannique, italien, canadien et japonais. Les crises internationales et les questions économiques seront au cœur des échanges.

La participation annoncée du président ukrainien Volodymyr Zelensky à une session de travail mardi souligne l’importance stratégique de ce sommet. Emmanuel Macron espère notamment renforcer la coordination entre les alliés occidentaux sur plusieurs dossiers internationaux majeurs. Si le dîner de Versailles est confirmé, il constituera l’un des temps forts protocolaires de cette semaine diplomatique particulièrement dense.