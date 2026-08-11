M6 lance «Quel est l’âge de votre cerveau?»: Olivier Minne va tester 100 candidats et 4 personnalités dans un grand quiz

M6 lance un nouveau quiz intitulé « Quel est l’âge de votre cerveau ? », présenté par Olivier Minne. Cent candidats, accompagnés de quatre célébrités, s'affrontent à travers 40 questions pour évaluer leurs capacités cognitives. Le Dr Steven Laureys interviendra pour apporter un éclairage scientifique sur le fonctionnement du cerveau et l’importance de l’activité intellectuelle.

Après Le Maillon faible, Olivier Minne prend les commandes d’un nouveau grand jeu sur M6. Mercredi 2 septembre à 21h10, la chaîne diffusera Quel est l’âge de votre cerveau ?, un quiz familial consacré aux capacités cognitives. Cent candidats et quatre personnalités tenteront de déterminer leur « âge cérébral » à travers 40 questions portant notamment sur la mémoire, la logique, l’observation, la concentration et la rapidité. Olivier Minne sera accompagné du Dr Steven Laureys, neurologue et directeur du GIGA Consciousness de l’Université de Liège, chargé d’apporter un éclairage scientifique tout au long de l’émission.

100 candidats face à 40 questions

Le principe repose sur une question simple : l’âge de notre cerveau correspond-il forcément à celui inscrit sur notre carte d’identité ? Pour tenter d’y répondre, les 100 candidats présents sur le plateau devront se soumettre à une série de 40 questions. Le programme a été construit à partir d’un travail réalisé en amont auprès de 1 000 Français âgés de 20 à 80 ans. Les réponses et performances de ces participants ont servi à calibrer les différentes questions et à les associer à des tranches d’âge. Observation, mémoire, logique, concentration ou encore rapidité seront successivement sollicitées afin d’établir le résultat de chaque candidat.

Trois manches pour faire chuter son « âge cérébral »

La difficulté progressera au fil de l’émission. Une première manche correspondra à la tranche des 80-60 ans et posera notamment cette question : les seniors sont-ils encore « dans le coup » ? La deuxième étape se situera entre 60 et 40 ans, avant une troisième manche consacrée à la tranche 40-24 ans. L’enjeu sera donc de continuer à progresser pour obtenir l’âge cérébral le plus bas possible. Les téléspectateurs pourront également participer depuis chez eux et comparer leurs performances à celles des candidats du plateau.

Julie Pietri, Sandrine Quétier, Alex Vizorek et Lola Dubini relèvent le défi

Quatre personnalités issues de générations différentes participeront à l’expérience. Julie Pietri, figure de la chanson française des années 1980, affrontera notamment Sandrine Quétier, animatrice et comédienne. L’humoriste et animateur radio Alex Vizorek sera également de la partie, tout comme la chanteuse et humoriste Lola Dubini. Leurs résultats seront confrontés à ceux des anonymes et permettront notamment de comparer les performances entre plusieurs générations.

Le neurologue Steven Laureys aux côtés d’Olivier Minne

Le Dr Steven Laureys accompagnera Olivier Minne pendant l’émission. Neurologue, il dirige le GIGA Consciousness à l’Université de Liège et interviendra sur le fonctionnement du cerveau ainsi que sur les habitudes pouvant contribuer à préserver ses capacités. Son message : « Prenez soin de votre cerveau. » Le spécialiste insistera notamment sur l’importance de l’activité intellectuelle et du sommeil. « Apprendre et jouer sont essentiels pour maintenir la souplesse de notre cerveau », explique-t-il dans la présentation du programme. Il souligne également le rôle du repos : « Dormir, c’est offrir à notre cerveau une véritable détox cérébrale. »

Un grand jeu pensé pour toutes les générations

Avec Quel est l’âge de votre cerveau ?, M6 veut proposer un programme auquel enfants, parents et grands-parents peuvent participer simultanément. Les épreuves permettront de confronter mémoire, logique, sens de l’observation et vitesse de réaction. Le programme rappelle que les performances ne sont pas identiques selon les capacités testées ni selon l’âge, et mise précisément sur ces différences pour créer la compétition. L’émission défend également l’idée que les performances cognitives ne sont pas totalement figées et peuvent être entretenues par l’apprentissage, la curiosité et la stimulation intellectuelle. D’une durée annoncée de 120 minutes, Quel est l’âge de votre cerveau ? sera diffusé mercredi 2 septembre à 21h10 sur M6 et sera également proposé sur M6+.