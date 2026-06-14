La Suisse confrontée à un double choix sur l’immigration et la défense

Les électeurs suisses sont appelés à se prononcer dimanche sur deux dossiers sensibles touchant à la démographie et à la défense nationale. Le premier concerne une initiative populaire visant à limiter la croissance de la population du pays, tandis que le second porte sur un durcissement des conditions d’accès au service civil. Les résultats sont attendus dans l’après-midi, même si la majorité des citoyens ont déjà voté par correspondance.

Le scrutin sur l’immigration concentre une grande partie de l’attention politique. Soutenu par l’Union démocratique du centre (UDC), principal parti du pays, le texte propose d’empêcher la population résidente permanente de dépasser les 10 millions d’habitants d’ici à 2050. Les défenseurs de l’initiative estiment que l’augmentation du nombre d’habitants accentue les tensions sur le logement, les infrastructures, les transports, le système de santé ou encore l’enseignement.

Deux consultations aux enjeux nationaux

La proposition suscite toutefois une forte opposition du gouvernement, de la majorité des partis politiques, des organisations patronales et des syndicats. Ses détracteurs redoutent notamment une remise en cause des accords de libre circulation avec l’Union européenne, partenaire économique majeur de la Suisse. En cas de dépassement du seuil fixé, le texte prévoit en effet la dénonciation de plusieurs accords conclus avec Bruxelles, une perspective que certains responsables politiques comparent à un risque d’isolement comparable aux conséquences du Brexit.

Les citoyens doivent également trancher sur une réforme du service civil. Le gouvernement souhaite restreindre les possibilités d’y accéder afin de préserver les effectifs de l’armée de milice, dans un contexte marqué par le retour des préoccupations sécuritaires en Europe. La gauche, qui a provoqué le référendum, juge au contraire que cette évolution fragiliserait une alternative créée pour les objecteurs de conscience. Les enquêtes d’opinion réalisées avant le vote montrent des rapports de force particulièrement serrés sur les deux questions.