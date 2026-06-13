Sarah Knafo s’impose dans le Top 5 des personnalités préférées des Français

Sarah Knafo poursuit son ascension dans l’opinion. Selon le baromètre Cluster17 réalisé pour Le Point au début du mois de juin 2026, l’eurodéputée de Reconquête atteint la cinquième place des personnalités politiques préférées des Français avec 25 % d’opinions favorables. Une performance qui confirme l’installation durable de la jeune élue parmi les figures majeures de la vie politique française.

Le classement demeure dominé par Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui occupent les deux premières places avec respectivement 38 % et 37 % d’opinions favorables. Mais la présence de Sarah Knafo dans le Top 5 constitue l’une des principales informations de cette édition du baromètre. Elle devance désormais plusieurs responsables politiques expérimentés comme Dominique de Villepin, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal ou encore Jean-Luc Mélenchon.

Cette percée illustre la progression constante de sa notoriété depuis les élections européennes. Au fil des mois, Sarah Knafo a réussi à construire une image propre, fondée sur son travail au Parlement européen, ses interventions sur les questions économiques et budgétaires ainsi que son discours en faveur de la souveraineté nationale. Une stratégie qui semble trouver un écho croissant dans l’opinion publique.

L’eurodéputée ne se contente d’ailleurs plus d’incarner une figure médiatique. À un an de la présidentielle, elle a lancé au printemps la plateforme participative « Le Programme pour la France », destinée à recueillir les propositions des citoyens. Présentée autour du slogan « Proposez, votez, construisez », cette initiative vise à élaborer un programme politique à partir des préoccupations concrètes exprimées par les Français.

Sarah Knafo affirme vouloir développer une méthode politique fondée sur l’écoute du terrain, les contributions citoyennes et l’analyse de solutions appliquées à l’étranger. L’objectif affiché est de bâtir un projet « sérieux, chiffré et applicable », susceptible de répondre aux attentes des électeurs à l’approche de l’échéance de 2027.

Un projet politique qui prend forme

Cette séquence politique sera prolongée par la publication prochaine de son premier livre chez Fayard. Consacré notamment aux finances publiques et à la réduction des dépenses de l’État, l’ouvrage devrait permettre à l’eurodéputée de détailler davantage les orientations qu’elle défend depuis plusieurs années.

Entre sa place désormais acquise parmi les personnalités préférées des Français, le lancement de sa plateforme programmatique et l’arrivée prochaine de son premier essai politique, Sarah Knafo confirme qu’elle n’est plus seulement une étoile montante de la droite française. Elle apparaît désormais comme l’une des personnalités politiques dont l’influence et la visibilité progressent le plus rapidement à l’approche de la présidentielle de 2027.