F1 – Russell partira en pole en Espagne, Leclerc encore dans le mur

George Russell partira en pole position du Grand Prix de Catalogne. Le Britannique a signé le meilleur temps des qualifications samedi, offrant à Mercedes une septième pole position consécutive cette saison. Lewis Hamilton prendra le départ en deuxième position. Le pilote britannique s’est intercalé entre les deux Mercedes, empêchant l’équipe allemande de verrouiller la première ligne. En Q1, Hamilton avait déjà signé le meilleur chrono. Charles Leclerc a, lui, connu une fin de séance brutale. Le Monégasque a perdu le contrôle de sa Ferrari et n’a pas pu éviter le mur, comme lors du Grand Prix de Monaco.

Mercedes poursuit sa série

Mercedes continue d’imposer son rythme sur l’exercice du samedi. Après l’Australie et le Canada, George Russell a de nouveau placé sa monoplace en haut de la feuille des temps. La pole s’est jouée pour 64 millièmes. Russell a devancé Hamilton de justesse, mais cette marge suffit à lui offrir la meilleure place sur la grille dimanche.

Hamilton prive Mercedes du doublé en première ligne

Malgré la pole de Russell, Mercedes ne placera pas ses deux voitures en première ligne. Lewis Hamilton a réussi à s’intercaler entre Russell et Kimi Antonelli. Antonelli, en retrait depuis le début du week-end, prendra finalement le départ depuis la troisième position. Il ne partira donc pas en première ligne pour la première fois de la saison.

Norris aux côtés d’Antonelli

Lando Norris accompagnera Kimi Antonelli sur la deuxième ligne. Le pilote McLaren s’est qualifié quatrième. Derrière eux, les deux Red Bull partiront côte à côte en troisième ligne. Max Verstappen a signé le cinquième temps, juste devant Isack Hadjar, sixième.

Piastri seulement septième, Hülkenberg en Q3

Oscar Piastri partira septième. Il devance Liam Lawson, huitième, qui confirme le bon résultat obtenu à Monaco avec Racing Bulls.

Nico Hülkenberg complète le top 9 au volant de son Audi. L’Allemand a atteint la Q3 pour la première fois de la saison.

Leclerc piégé, Ferrari recule

La séance a basculé pour Charles Leclerc après une perte de contrôle de sa Ferrari. Le Monégasque n’a pas pu empêcher sa voiture de terminer contre le mur. Cet accident prive Ferrari d’un meilleur résultat en qualifications et complique déjà la course de Leclerc, qui devra remonter dimanche sur un circuit où la position de départ reste précieuse.

Le Grand prix d’Espagne est à suivre ce dimanche à partir de 15 heures sur Canal+.

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