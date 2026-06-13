VIDÉO BUZZ – Kylian Mbappé parodie les tenues extravagantes des Bleus

Kylian Mbappé s’est prêté à une séquence humoristique autour des arrivées des joueurs de l’équipe de France à Clairefontaine, devenues au fil des rassemblements un rendez-vous très commenté pour leurs tenues parfois spectaculaires. Dans la vidéo, le capitaine des Bleus échange avec l’humoriste James Corden, qui l’invite à sortir de son style habituellement plus sobre et à tester des looks beaucoup plus voyants.

Clairefontaine, podium improvisé des Bleus

Depuis plusieurs années, les arrivées au château ne passent plus inaperçues. Certains internationaux français ont transformé ce moment en véritable défilé informel, avec des silhouettes très travaillées, parfois extravagantes. Jules Koundé est régulièrement associé à cette dimension mode, tandis que Michael Olise, Ibrahima Konaté ou Hugo Ekitike ont aussi marqué les esprits avec des choix vestimentaires très visibles.

Mbappé ciblé pour son style plus réservé

Mbappé est lui plus discret que plusieurs de ses coéquipiers sur le terrain de la mode. James Corden lui fait remarquer que, en tant que capitaine, il ne peut pas laisser les autres Bleus lui voler la vedette lors de l’arrivée à Clairefontaine. Mbappé accepte alors le jeu du relooking.

Veste rose, chapeau noir, perruque blanche

La vidéo montre Mbappé enchaîner plusieurs tenues volontairement excessives. Il apparaît notamment avec une veste rose imposante et un grand chapeau noir, puis avec une autre silhouette comprenant une veste noire et une perruque blanche. Le ton est clairement celui de la parodie : sortie de voiture, posture face aux caméras, salut aux photographes imaginaires, tout reprend les codes des arrivées très scrutées des Bleus à Clairefontaine.

Pour rappel, les Bleus, arrivés aux États-Unis, disputeront leur premier match de Coupe du monde mardi à 21h contre le Sénégal. En attendant, découvrez la video de Kylian Mbappé parodiant les Bleus.