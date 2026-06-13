— Brésil-Maroc: Neymar forfait, Ancelotti assume sa «peur» avant le premier choc du Mondial

Le Brésil lancera sa Coupe du monde 2026 sans Neymar. Touché au mollet, l’attaquant de Santos ne sera pas disponible pour le premier match de la Seleção face au Maroc, prévu dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit heure française. Âgé de 34 ans, Neymar n’a plus joué depuis le 17 mai. Il n’a pas encore repris l’entraînement collectif et reste en phase de reprise. Carlo Ancelotti a confirmé son forfait en conférence de presse, tout en assurant que le joueur travaillait pour revenir rapidement.

Ancelotti espère le récupérer la semaine prochaine

Le sélectionneur brésilien a indiqué que Neymar poursuivait sa rééducation et que le staff espérait le voir rejoindre le groupe dans les prochains jours. « Il travaille très dur pour se rétablir le plus rapidement possible. Nous espérons qu’il pourra rejoindre le groupe la semaine prochaine », a expliqué Carlo Ancelotti. Le technicien italien a aussi défendu son choix d’avoir rappelé Neymar malgré son état physique. Pour lui, l’attaquant reste un joueur majeur, à la fois pour ses qualités techniques, son expérience et son influence auprès des plus jeunes.

Le Brésil veut démarrer fort

Privé du titre mondial depuis 2002, le Brésil aborde cette Coupe du monde avec l’obligation de réussir son entrée. Le match face au Maroc doit permettre à la Seleção de se rassurer d’entrée et de prendre une première option dans un groupe C présenté comme relevé. Le forfait de Neymar change les plans offensifs brésiliens, mais Ancelotti assure que son équipe est prête. Le sélectionneur veut voir son groupe répondre présent dès le premier rendez-vous.

Une «peur» assumée avant le Maroc

Interrogé sur la pression et sur l’adversaire marocain, Carlo Ancelotti a reconnu une forme de crainte avant ce premier match. Une peur qu’il présente comme normale et même utile. « La peur est essentielle à la vie », a-t-il expliqué, estimant qu’elle permet de rester vigilant et de mieux se préparer. Il a ajouté que le Brésil devait s’inquiéter au bon moment, sans perdre confiance.

Le Maroc pris très au sérieux

Ancelotti s’est montré élogieux envers les Lions de l’Atlas. Le sélectionneur brésilien estime que le Maroc fait partie des meilleures équipes africaines et qu’il faudra réaliser un match complet pour s’imposer. Il a notamment insisté sur la qualité collective des Marocains, leur préparation et leur danger sur coups de pied arrêtés. Pour le Brésil, l’objectif est clair : éviter le faux départ et frapper fort dès l’entrée dans la compétition.