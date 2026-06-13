— Brésil-Maroc: la Coupe du monde tient enfin son premier grand rendez-vous ce soir à minuit

La Coupe du monde enchaîne ce samedi avec trois matchs au programme. Qatar-Suisse lancera la soirée à 21h dans le groupe B, avant le grand rendez-vous de la nuit : Brésil-Maroc, à minuit, dans le groupe C. Haïti-Écosse suivra à 3h, toujours dans ce même groupe C.

Qatar-Suisse en ouverture, avant le basculement de la nuit

Qatar-Suisse ouvre le programme à 21h, avec diffusion sur M6 et beIN Sports. Le match concerne le groupe B et arrive après Canada-Bosnie-Herzégovine, déjà disputé dans cette poule. Pour le Qatar, il s’agit d’un test immédiat face à une sélection suisse installée dans le paysage international depuis plusieurs compétitions. Ce n’est pas l’affiche la plus attendue du jour, mais elle peut déjà peser dans l’équilibre d’un groupe où chaque point comptera.

Brésil-Maroc : l’affiche que tout le monde attend

Le vrai sommet du programme, c’est Brésil-Maroc. Coup d’envoi à minuit, heure française, au New York New Jersey Stadium, pour l’entrée en lice des deux équipes dans le groupe C. L’affiche oppose le Brésil, quintuple champion du monde, au Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022 et première sélection africaine à avoir atteint ce stade de la compétition. Un vrai choc entre une nation qui doit reconquérir son rang et une équipe marocaine qui refuse désormais d’être traitée comme une surprise de passage

Grosse déception pour les fans : le Brésil commencera son Mondial sans Neymar. L’attaquant est forfait pour ce premier match contre le Maroc en raison d’une blessure au mollet, une absence dans une équipe déjà touchée par plusieurs pépins. Carlo Ancelotti a aussi perdu Rodrygo, Estêvão, Éder Militão et Wesley. Cette accumulation oblige le sélectionneur brésilien à ajuster son onze, notamment au poste de latéral droit, où l’absence de Wesley et celle de Militão réduisent les options.

Vinicius au centre du plan brésilien

Sans Neymar, le Brésil devra s’appuyer encore davantage sur Vinicius Junior. L’ailier arrive pour porter l’attaque, donner de la vitesse, créer les différences et assumer une partie du poids offensif laissé par l’absence du numéro 10. Devant la presse, Vinicius a insisté sur l’objectif collectif : aider le Brésil à gagner une sixième Coupe du monde. Le Brésil n’a plus remporté le Mondial depuis 2002 et reste sur deux éliminations en quart de finale.

Le Maroc touché aussi, mais pas diminué dans son ambition

Le Maroc n’arrive pas au complet non plus. Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli ont déclaré forfait avant l’entrée en lice. Le défenseur et l’ailier, deux éléments importants du groupe marocain, ont été remplacés par Marwane Saadane et Amine Sbai. C’est une vraie perte pour une sélection dont l’équilibre défensif et la capacité à accélérer sur les côtés comptent beaucoup dans les grands matchs. Mais le Maroc conserve des cadres majeurs, à commencer par Achraf Hakimi, remis d’une blessure à la cuisse, et aborde ce rendez-vous avec une confiance assumée.

Le Maroc ne veut plus être l’invité surprise

Depuis 2022, le Maroc a changé de statut. Sa demi-finale au Qatar, construite notamment après des victoires contre l’Espagne et le Portugal, a déplacé les attentes. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a clairement posé le cadre avant le match : le Maroc ne veut plus se présenter comme un outsider complexé. Il a rappelé que son équipe avait changé de dimension, qu’elle était davantage respectée, et qu’elle devait assumer cette nouvelle place. Face au Brésil, le Maroc ne vient donc pas seulement défendre bas et survivre. Il vient mesurer son niveau contre l’un des favoris historiques du tournoi.

Un précédent qui met la pression

Le dernier Brésil-Maroc donne encore plus de relief à ce choc. En mars 2023, le Maroc avait battu le Brésil 2-1 à Tanger. Ce résultat rappelle au Brésil que le Maroc sait lui poser des problèmes. Il rappelle aussi au Maroc qu’il a déjà fait tomber cette sélection, même dans un contexte différent. Pour une première journée de groupe, ce détail compte : il enlève une partie du complexe et donne à l’affiche une vraie tension sportive.

Haïti-Écosse pour fermer la première journée du groupe C

Après Brésil-Maroc, Haïti et l’Écosse entreront à leur tour dans le tournoi à 3h, dans le groupe C. Cette rencontre donnera une première lecture complète de la poule. Selon le résultat du choc de minuit, Haïti et l’Écosse pourraient profiter d’un nul entre Brésil et Maroc, ou répondre à la victoire de l’un des deux favoris annoncés…