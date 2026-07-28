La National Portrait Gallery accroche Charli XCX à ses cimaises

La National Portrait Gallery de Londres expose désormais un portrait signé Harley Weir de Charli XCX, acquis grâce à un don de la Fondation Bukhman. Cette œuvre, emblématique du phénomène culturel qu'elle représente, rejoint d'autres portraits de figures contemporaines et illustre la reconnaissance de son impact sur la culture britannique.

La National Portrait Gallery de Londres a annoncé lundi 27 juillet l’acquisition d’un portrait de la chanteuse britannique Charli XCX, désormais exposé dans l’espace History Makers Now, quelques jours seulement après la sortie de son nouvel album Music, Fashion, Film.

Un cliché devenu emblématique de l’ère Brat

Le portrait, signé par la photographe et réalisatrice britannique Harley Weir en 2024, montre l’artiste adossée à un mur, en crop top blanc et jean noir déboutonné. Cette image compte parmi les plus marquantes associées à Brat, l’album sorti la même année qui avait propulsé Charli XCX au rang de phénomène culturel dépassant largement le cadre musical.

Financée par un don de la Fondation Bukhman dans le cadre de l’initiative Collecting the Now, cette acquisition rejoint d’autres portraits récents de figures contemporaines entrées dans les collections de la galerie, comme ceux de la chanteuse Raye ou de l’actrice Naomi Ackie.

Une reconnaissance muséale pour une décennie de réinvention

Selon Brandei Estes, conservatrice principale des photographies de la galerie, Harley Weir a développé un langage photographique distinctif alliant intimité et présence, et ce portrait saisissant capture l’une des figures culturelles les plus marquantes de sa génération. L’espace History Makers Now est spécifiquement dédié aux personnalités contemporaines qui façonnent la culture et la vie publique britanniques.

Cette entrée dans les collections nationales intervient alors que Charli XCX élargit sa carrière au cinéma, avec des rôles à venir chez des réalisateurs comme Gregg Araki et Takashi Miike, avant de se produire en tête d’affiche du festival Reading and Leeds le mois prochain.