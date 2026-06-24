Charli XCX fait ses débuts au cinéma dans Eruption, en salles ce mercredi

La star de la pop britannique tient son premier grand rôle dans un film à petit budget réalisé par Pete Ohs, où elle incarne une touriste à Varsovie.

La chanteuse britannique Charli XCX, figure incontournable de la pop et de l’hyperpop, débarque au cinéma avec Eruption, qui sort ce mercredi dans les salles françaises. Réalisé par Pete Ohs, ce film à petit budget marque le premier grand rôle de l’artiste sur grand écran. Elle y incarne une touriste en week-end à Varsovie, confrontée aux tensions qui minent son couple. Un projet indépendant qui tranche avec les productions hollywoodiennes habituelles.

Un projet indépendant pour débuter

Ce premier rôle s’inscrit dans une année chargée pour la star, qui prévoit de participer à huit films en 2025. Mais Eruption reste le véritable coup d’envoi de sa carrière d’actrice, loin des codes du cinéma grand public. L’occasion pour l’interprète mondialement connue de montrer une autre facette de son talent, dans un registre dramatique et intimiste. Le choix d’un projet aussi atypique reflète la volonté de l’artiste de se détacher de son image de superstar pour explorer de nouveaux territoires créatifs.

De la pop au cinéma d’auteur

Charli XCX s’est imposée ces dernières années comme une icône de la culture pop contemporaine, notamment avec son brat summer devenu phénomène viral. Son arrivée au cinéma suscite la curiosité, tant le décalage entre sa notoriété musicale et ce premier film confidentiel est marqué. Les observateurs s’interrogent sur sa capacité à convaincre dans un registre dramatique. Mais ce pari audacieux pourrait bien ouvrir une nouvelle page dans la carrière de l’artiste britannique, désireuse de multiplier les expériences artistiques.