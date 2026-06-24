Binance va suspendre ses activités en France faute d’agrément européen MiCA

Coup de tonnerre dans l’univers des cryptomonnaies. La plateforme d’échange Binance, leader mondial du secteur avec plus de 300 millions d’utilisateurs, a annoncé mercredi qu’elle suspendrait l’ensemble de ses services en France à compter du 1er juillet 2026. En cause : l’impossibilité pour l’entreprise d’obtenir à temps l’agrément européen MiCA (Markets in Crypto-Assets), désormais indispensable pour proposer légalement des services liés aux actifs numériques au sein de l’Union européenne.

Dans un courrier adressé à ses clients, Binance explique avoir retiré sa demande de licence déposée auprès du régulateur grec, alors que celle-ci risquait d’être rejetée. Sans cet agrément, la plateforme n’est plus autorisée à offrir des services d’achat, de vente, d’échange ou d’épargne en cryptomonnaies aux résidents européens. « Binance France ne proposera plus de services sur cryptoactifs en France à compter du 1er juillet 2026 », précise l’entreprise.

Un retrait qui bouleverse le marché européen

Cette décision marque un tournant majeur pour l’industrie des cryptomonnaies en Europe. Présente en France depuis plusieurs années, Binance figurait parmi les plateformes les plus utilisées par les investisseurs particuliers. L’entreprise avait fait de Paris l’un de ses principaux centres opérationnels européens, mais l’entrée en vigueur du règlement MiCA redistribue désormais les cartes du secteur en imposant un cadre réglementaire beaucoup plus strict.

Les utilisateurs français ne pourront plus ouvrir de nouvelles positions sur la plateforme. Ils conserveront toutefois la possibilité de vendre leurs actifs ou de les transférer vers d’autres prestataires agréés. Binance assure également que tous les retraits resteront accessibles après le 1er juillet et encourage ses clients à transférer leurs cryptomonnaies vers des plateformes conformes à MiCA ou vers des portefeuilles personnels sécurisés, comme les clés physiques de stockage.