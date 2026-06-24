— Dugarry démonte le format du Mondial à 48 équipes: «C’est l’école des fans !»

Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots. L’ancien international français, consultant pour RMC, a vivement critiqué le format de la Coupe du monde à 48 équipes en ciblant le niveau de certaines affiches et la qualification des meilleurs troisièmes. Dugarry estime que certaines équipes n’ont pas le niveau attendu dans une Coupe du monde et que le format actuel affaiblit la compétition : » Certains matchs ne m’intéressent pas du tout ! Certaines équipes n’ont pas le niveau. Ce format, ce n’est pas ma Coupe du monde ! J’attends uniquement les phases finales ! Et qualifier les meilleurs 3èmes, c’est un véritable cirque. C’est l’école des fans ! »

Les meilleurs troisièmes qualifié, une hérésie

Le point qui l’irrite le plus concerne la qualification des meilleurs troisièmes. Dugarry voit ce système comme une porte ouverte au repêchage permanent. Pour lui, une équipe qui ne réussit pas pleinement sa phase de groupes ne devrait pas pouvoir continuer aussi facilement. Dugarry parle ainsi d’un « véritable cirque » et compare ce fonctionnement à « l’école des fans », où tout le monde finit par être récompensé.

Une Coupe du monde trop diluée

Dugarry regrette une compétition moins sélective, avec davantage de matchs mais pas forcément plus de qualité. Il ne cache pas que son intérêt commence surtout au moment des phases finales, quand les grandes équipes se retrouvent et que chaque match devient décisif. Selon lui, ce format ne correspond pas à sa vision de la Coupe du monde. Pour lui, la compétition doit rester exigeante, lisible et impitoyable. Pas un tournoi où trop d’équipes peuvent passer malgré un parcours moyen. Et pour être honnêtes, il n’est pas seul à penser cela…