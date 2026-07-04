— «Le Paraguay affrontera une sélection africaine» : Chilavert répond à Dugarry par une sortie raciste contre les Bleus

José Luis Chilavert a publié une sortie raciste sur X avant le match entre la France et le Paraguay, prévu samedi soir à Philadelphie. L’ancien gardien emblématique de la sélection paraguayenne répondait à Christophe Dugarry, qui avait estimé que le Paraguay risquait de prendre une « rouste » face aux Bleus.

Au lieu de répondre sur le terrain sportif, Chilavert a attaqué l’identité des joueurs français. Sur son compte X, il a écrit : « Christophe, tu as raison, à la Coupe du monde 1998, nous avons affronté les Français et maintenant, le Paraguay affrontera une sélection africaine. »

La déclaration vise les origines des joueurs français et reprend un registre raciste déjà utilisé contre les Bleus : nier leur appartenance à l’équipe de France en raison de leur couleur de peau ou de leurs racines familiales.

Le souvenir de 1998 utilisé comme prétexte

L’ancien gardien fait référence au huitième de finale de la Coupe du monde 1998 entre la France et le Paraguay, disputé à Lens. Les Bleus s’étaient imposés 1-0 après prolongation grâce au but en or de Laurent Blanc. Ce match avait marqué la carrière internationale de Chilavert, auteur d’une grande prestation face aux futurs champions du monde. Mais près de 30 ans plus tard, il utilise ce souvenir pour opposer l’équipe de France de 1998 à celle d’aujourd’hui sur une base raciale.

Une nouvelle polémique autour de Chilavert

Ce n’est pas la première fois que José Luis Chilavert est mis en cause pour des propos discriminatoires. L’ancien gardien, célèbre aussi pour ses 68 buts inscrits en carrière, s’est déjà signalé par des déclarations racistes, homophobes ou provocatrices. En février, lors d’une émission de Radio Rivadavia, il avait notamment multiplié les attaques contre Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Il avait défendu Gianluca Prestianni, joueur de Benfica accusé d’avoir traité Vinicius Jr de « singe », avant de cibler Mbappé avec des propos visant sa vie privée. Des sorties inadmissibles qui font oublier le grand joueur qu’il a été..,