Élie Semoun dévoile l’affiche du prochain Ducobu, qui revient au cinéma le 7 octobre avec une aventure d’Halloween

Élie Semoun vient de dévoiler l’affiche du prochain film consacré au célèbre cancre de Saint-Potache : Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache. Le long-métrage sortira le 7 octobre au cinéma et sera le dernier film Ducobu d’Élie Semoun. Réalisé par Élie Semoun, le film réunit à l’écran Élie Semoun, Émilie Caen, Frédérique Bel et Loïc Legendre, avec la participation de Gérard Jugnot.

Une affiche placée sous le signe d’Halloween

L’affiche annonce clairement l’ambiance : maison hantée, citrouilles, squelette, pleine lune, décor inquiétant et humour de cour d’école. Le slogan donne le ton : « Le pire cauchemar des profs, c’est lui ! » pour cet épisode, l’aventure de Ducobu ezt cette fois plongée dans un univers de mystère et de fantômes.

Le fantôme d’Anatole entre à Saint-Potache

L’histoire se déroule donc pendant Halloween. Ducobu revient pour une aventure pleine de rires et de mystères. Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison hantée par le fantôme d’Anatole, le plus grand cancre de l’histoire de l’école Saint-Potache. Ce fantôme farceur va entraîner Ducobu, Léonie, leurs parents et Kitrish dans une série de péripéties drôles et inattendues. Mais à Halloween, tout peut arriver. Le film garde donc l’ADN de la saga : l’école, les bêtises, les professeurs dépassés, les élèves embarqués dans une aventure plus grande qu’eux, et un Ducobu toujours au centre du chaos.

Élie Semoun boucle son aventure Ducobu

Avec Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache, Élie Semoun signe son dernier film dans l’univers de Ducobu. Il est à la fois derrière la caméra et devant l’écran, dans une distribution qui fait revenir plusieurs visages associés à la saga. Le film est une comédie familiale, construite autour d’un décor d’Halloween et d’une intrigue surnaturelle adaptée à l’univers de Saint-Potache.

Les enfants au casting

Le film met également en lumière une nouvelle génération de jeunes talents à travers ses rôles principaux et secondaires. Charlie incarne Ducobu, Antoinette prête ses traits à Léonie, tandis que Yasmine interprète Carine. Aux côtés de la remarquable Gustavia Harfouch, qui s’impose parmi les jeunes révélations du casting, figurent également Circé et Joé.

Ducobu, une saga culte

Pour rappel, alors que ce dernier film Ducobu se profile, la saga Ducobu est devenue culte. Le tout premier volet, L’Élève Ducobu, est sorti en France le 22 juin 2011. Depuis, la franchise s’est installée comme une valeur sûre de la comédie familiale française : les cinq premiers films ont dépassé les 6 millions d’entrées cumulées.

Rendez-vous le 7 octobre au cinéma pour découvrir ce dernier épisode !