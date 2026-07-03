Jimmy Mohamed : «Je n’ai jamais exercé de violences envers la mère de mes enfants.»

Le docteur Jimmy Mohamed a choisi de prendre publiquement la parole après plusieurs mois de silence autour de sa séparation avec son épouse, Souailla Mohamed. Mariés depuis plus de 15 ans, le médecin et la sage-femme de 38 ans sont parents de trois enfants. Leur séparation, jusque-là présentée comme relevant de la sphère privée, a pris une dimension publique lorsque Souailla Mohamed a annoncé avoir demandé le divorce et affirmé être la cible de harcèlement depuis plusieurs mois.

Le 28 juin dernier, elle avait publié sur Instagram plusieurs photos d’elle montrant des hématomes sur les bras. Dans le texte accompagnant ces images, elle disait subir des insultes et des menaces depuis sa demande de divorce. Elle évoquait également des infidélités qu’elle attribuait à Jimmy Mohamed.

Des accusations graves, une réponse attendue

Ce n’était pas la première fois que Souailla Mohamed formulait publiquement des accusations contre son mari. La situation a rapidement dépassé le cadre familial, en raison de la notoriété de Jimmy Mohamed, très présent dans les médias pour ses interventions autour de la santé. Cette exposition a aussi eu des conséquences médiatiques. Son intervention prévue au journal de 20 heures sur France 2 avec Laurent Delahousse a été annulée. Sa participation annoncée à la rentrée dans Le Journal de la Santé, aux côtés de Flavie Flament, a également suscité des interrogations.

Jusqu’ici, Jimmy Mohamed n’avait pas répondu publiquement. Il explique avoir volontairement gardé le silence pour préserver ses enfants et éviter de transformer sa séparation en débat public.

Le message complet de Jimmy Mohamed

Dans un texte publié sur Instagram, le médecin prend la parole directement et assume d’avoir voulu garder sa vie privée à l’écart de sa présence publique.

Voici son message complet :

« Aujourd’hui, il est temps pour moi de prendre la parole. Jusqu’à présent, j’avais fait le choix de ne pas exposer ma vie privée, car j’ai toujours considéré que je suis ici pour partager des conseils de santé, et que ma vie personnelle devait rester privée.

En décembre dernier, j’avais donc pris la décision de ne pas réagir et de ne pas prendre la parole afin de préserver nos trois enfants et de traverser cette séparation douloureuse dans l’intimité, comme le font tant de familles.

Aujourd’hui, je comprends que mon silence puisse interroger. C’est pourquoi je prends la parole en m’adressant à vous directement.

Je regrette profondément de ne pas avoir réussi à préserver ma famille. En revanche, je le dis de manière très ferme : je n’ai jamais exercé de violences, quelles qu’elles soient, envers la mère de mes enfants.

Je ne souhaite pas faire de cette situation personnelle un débat public. Il était simplement important pour moi de dire très clairement où je me situe.

Je remercie toutes les personnes qui me témoignent leur soutien.

À très bientôt.

Jimmy »