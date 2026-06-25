MÉDIAS Télévision

Benjamin Duhamel propulsé sur France 2 : une nomination qui va relancer les accusations de piston

25 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Benjamin Duhamel propulsé sur France 2 : une nomination qui va relancer les accusations de piston
Benjamin Duhamel propulsé sur France 2 : une nomination qui va relancer les accusations de piston

Benjamin Duhamel va prendre place le dimanche à 13h15 sur France 2 avec une nouvelle émission politique, également diffusée sur France Inter. Ce rendez-vous remplacera la case jusque-là occupée par Laurent Delahousse, dont le magazine 13h15, le dimanche sera repoussé à 14h.

Laurent Delahousse décalé, Benjamin Duhamel installé

À partir du 30 août, Benjamin Duhamel animera une émission d’entretiens politiques diffusée en direct le dimanche, juste après les journaux de 13h. Le programme commencera à 13h20 et durera 40 minutes. Cette nouvelle case modifie l’organisation du dimanche sur France 2. Laurent Delahousse, figure installée des week-ends de la chaîne publique, perd son créneau historique du début d’après-midi. Son magazine de reportages, centré sur le quotidien des Français, sera désormais diffusé à 14h.

Une émission taillée pour la présidentielle

La prochaine présidentielle se profile déjà dans le débat public. France Télévisions et France Inter veulent installer un rendez-vous commun consacré aux entretiens politiques, avec l’objectif affiché de donner plus de poids à la couverture de la campagne.

Benjamin Duhamel, 32 ans, ancien journaliste de BFMTV, officie désormais sur France Inter, où il mène les interviews politiques de la matinale à 7h50 et 8h20. Il avait déjà participé aux soirées électorales de France 2 lors des municipales de mars.

Une nomination sensible

Cette arrivée sur une case aussi exposée ne devrait pas passer inaperçue. Benjamin Duhamel traîne depuis plusieurs années des critiques liées à son nom, à son parcours rapide et à son appartenance à une famille très présente dans les médias politiques. Sa nomination à la tête d’un rendez-vous dominical commun à France 2 et France Inter risque donc de relancer les accusations de piston.

Le sujet est d’autant plus sensible que l’émission est dans le service public, sur deux grandes antennes , à un horaire stratégique et dans une période politique déjà tendue…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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