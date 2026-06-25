Benjamin Duhamel propulsé sur France 2 : une nomination qui va relancer les accusations de piston

Benjamin Duhamel va prendre place le dimanche à 13h15 sur France 2 avec une nouvelle émission politique, également diffusée sur France Inter. Ce rendez-vous remplacera la case jusque-là occupée par Laurent Delahousse, dont le magazine 13h15, le dimanche sera repoussé à 14h.

Laurent Delahousse décalé, Benjamin Duhamel installé

À partir du 30 août, Benjamin Duhamel animera une émission d’entretiens politiques diffusée en direct le dimanche, juste après les journaux de 13h. Le programme commencera à 13h20 et durera 40 minutes. Cette nouvelle case modifie l’organisation du dimanche sur France 2. Laurent Delahousse, figure installée des week-ends de la chaîne publique, perd son créneau historique du début d’après-midi. Son magazine de reportages, centré sur le quotidien des Français, sera désormais diffusé à 14h.

Une émission taillée pour la présidentielle

La prochaine présidentielle se profile déjà dans le débat public. France Télévisions et France Inter veulent installer un rendez-vous commun consacré aux entretiens politiques, avec l’objectif affiché de donner plus de poids à la couverture de la campagne.

Benjamin Duhamel, 32 ans, ancien journaliste de BFMTV, officie désormais sur France Inter, où il mène les interviews politiques de la matinale à 7h50 et 8h20. Il avait déjà participé aux soirées électorales de France 2 lors des municipales de mars.

Une nomination sensible

Cette arrivée sur une case aussi exposée ne devrait pas passer inaperçue. Benjamin Duhamel traîne depuis plusieurs années des critiques liées à son nom, à son parcours rapide et à son appartenance à une famille très présente dans les médias politiques. Sa nomination à la tête d’un rendez-vous dominical commun à France 2 et France Inter risque donc de relancer les accusations de piston.

Le sujet est d’autant plus sensible que l’émission est dans le service public, sur deux grandes antennes , à un horaire stratégique et dans une période politique déjà tendue…