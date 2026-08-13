Kev Adams éliminé d’«America’s Got Talent» avant les quarts de finale

Kev Adams est éliminé d’America’s Got Talent avant les quarts de finale, malgré une audition réussie qui avait séduit les juges. Bien qu'il ait obtenu quatre « oui » et reçu des compliments élogieux, il ne parvient pas à passer les sélections suivantes. Il quitte ainsi la compétition sans avoir été voté par le public.

L’aventure américaine de Kev Adams s’arrête brutalement. L’humoriste français a été éliminé de la 21e saison d’America’s Got Talent au moment où les juges ont constitué la liste des candidats qualifiés pour la suite de la compétition. Il ne participera donc ni aux quarts de finale ni aux premières émissions en direct diffusées sur NBC.

Une audition qui avait pourtant emballé les quatre juges

Cette élimination intervient après des débuts particulièrement remarqués. Kev Adams avait participé au premier épisode de la saison, diffusé le 2 juin aux États-Unis. Sur scène, il avait présenté un numéro de stand-up intégralement en anglais, une langue qu’il avait expliqué avoir commencé à apprendre seulement quatre ans auparavant. Son passage avait immédiatement séduit Simon Cowell, Sofía Vergara, Mel B et Howie Mandel. Les quatre juges lui avaient accordé leur « oui », lui permettant de poursuivre l’aventure. Simon Cowell avait notamment salué son audace et son humour, tandis que Sofía Vergara avait souligné la difficulté de faire rire dans une langue qui n’est pas la sienne. Howie Mandel était allé encore plus loin après sa prestation, déclarant à propos du Français : « That is the best comedian we have ever had on. » Une appréciation particulièrement forte pour une émission lancée en 2006 et qui a accueilli de très nombreux humoristes au fil de ses saisons.

Les juges ne le retiennent finalement pas

Mais la compétition ne s’est pas arrêtée aux votes obtenus lors des auditions. Pour cette 21e saison, les candidats ayant reçu suffisamment de « oui » ont ensuite été réexaminés par le jury afin de déterminer lesquels accéderaient aux émissions en direct. Une partie des artistes a obtenu directement sa place en quarts de finale. D’autres ont été envoyés dans la nouvelle étape des « Judges’ Callbacks », leur offrant une dernière occasion de convaincre l’un des juges. Kev Adams n’a été retenu dans aucun de ces deux groupes et a donc été éliminé lors des délibérations.

Pas de direct et aucun vote du public pour Kev Adams

L’humoriste français quitte ainsi America’s Got Talent avant même que le public américain puisse voter pour lui. Les émissions en direct de la saison débutent le 18 août sur NBC avec les quarts de finale, étape à laquelle Kev Adams n’aura finalement pas accès. Une sortie particulièrement nette après l’accueil reçu lors de son audition. En quelques minutes de stand-up en anglais, Kev Adams avait réussi à obtenir quatre « oui » et l’un des compliments les plus appuyés de Howie Mandel. Deux mois plus tard, les juges ont pourtant décidé de ne pas lui ouvrir les portes des directs.