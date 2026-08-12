Incendies : Cyril Hanouna prend en charge la production du concert solidaire diffusé sur M6

Un concert solidaire, intitulé SOS Solidarité incendies, se tiendra le 27 août à l'Arkéa Arena pour soutenir les victimes des récents incendies en France. Cyril Hanouna, via H2O Productions, finance la production de l'événement, estimée à 300 000 euros. Les dons seront récoltés en direct et gérés par la Fondation de France.

Un grand concert solidaire sera organisé le 27 août à l’Arkéa Arena de Floirac, près de Bordeaux, afin de récolter des dons pour les victimes des incendies qui ont frappé plusieurs régions françaises cet été. Selon les informations de CGTV, Cyril Hanouna, chargé via sa société H2O Productions de produire l’événement pour M6, a décidé de ne rien facturer à la chaîne et de prendre en charge une production estimée à 300 000 euros.

Baptisée SOS Solidarité incendies, la soirée sera diffusée en direct et en prime time sur M6, M6+ et RTL. Julien Courbet en assurera bénévolement la présentation aux côtés d’Éric Jean-Jean. Plusieurs artistes ont déjà annoncé leur participation, parmi lesquels Pascal Obispo, Zazie, Renaud, -M-, Superbus, Gaëtan Roussel, Axel Bauer, Natasha St-Pier, Jeanne Mas et Bénabar. D’autres noms doivent encore rejoindre la programmation.

Une production estimée à 300 000 euros prise en charge par Cyril Hanouna

Selon CGTV, H2O Productions assumera donc le coût de production, estimé à 300 000 euros, sans le facturer à M6. L’objectif est de permettre à l’opération de concentrer au maximum les fonds récoltés sur l’aide aux victimes. Une mobilisation qui intervient après les importants incendies ayant touché plusieurs territoires français, notamment dans le Sud-Ouest, où des familles ont dû être évacuées et certaines ont perdu leur habitation.

Tout au long de la soirée, les téléspectateurs pourront effectuer des dons au profit des sinistrés. Les sommes seront collectées et gérées par la Fondation de France, avec la possibilité de soutenir les victimes du Sud-Ouest, du Sud-Est ou plus largement l’ensemble des territoires concernés. Artistes, animateurs et équipes de production se mobiliseront ainsi le 27 août autour d’un même objectif : réunir le plus de fonds possible pour venir en aide aux Français touchés par les incendies.