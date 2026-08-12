Éclipse solaire : 253 lésions oculaires avaient été recensées en France en 1999

En 1999, la France recense 253 lésions oculaires liées à l’observation de l’éclipse solaire. Malgré la distribution de plus de 30 millions de lunettes de protection, de nombreux cas de dommage rétinien sont enregistrés, dont des pertes de vision graves. Les autorités mettent en garde contre l'utilisation de protections inadaptées.

Le ministère de la Santé appelle à ne jamais observer une éclipse solaire sans lunettes de protection adaptées. Après celle du 11 août 1999, Santé publique France avait recensé 253 lésions oculaires dans l’Hexagone, malgré la distribution de plus de 30 millions de paires de lunettes homologuées.

Parmi les patients examinés, 147 présentaient une atteinte de la rétine. Dix-sept avaient subi une perte grave de vision, avec une acuité inférieure à deux dixièmes, et sept étaient devenus malvoyants des deux yeux. Les 106 autres patients souffraient d’une lésion superficielle et ponctuelle de la cornée.

Une brûlure indolore au moment de l’exposition

Fixer directement le Soleil peut provoquer une brûlure de la rétine sans entraîner de douleur immédiate. L’œil concentre les rayons lumineux vers le fond de la rétine, ce qui peut endommager les cellules responsables de la vision. Les symptômes, parmi lesquels une vision floue, une tache centrale ou une déformation des images, peuvent apparaître plusieurs heures après l’exposition.

Sur les 253 personnes touchées en 1999, 100 avaient observé l’éclipse à l’œil nu, 74 avaient retiré leurs lunettes homologuées pendant le phénomène et 32 avaient utilisé des protections inadaptées. Seuls quatre patients atteints de rétinopathie avaient déclaré avoir conservé en permanence des lunettes agréées.

Les lunettes de soleil sont insuffisantes

Des lunettes de soleil classiques, même très foncées, ne protègent pas contre les rayonnements dangereux lors d’une observation directe. Les dispositifs artisanaux, les anciennes radiographies, le verre noirci, les CD ou les filtres photographiques ne constituent pas davantage des protections fiables.

Seules des lunettes spécialement conçues pour observer une éclipse doivent être utilisées. Elles ne laissent passer qu’une infime partie de la lumière solaire et doivent être intactes, sans rayures ni perforations. L’utilisation de jumelles, d’un télescope ou d’un appareil photo nécessite en outre un filtre solaire placé devant l’objectif, car les lunettes d’éclipse ne suffisent pas face au grossissement produit par ces instruments.