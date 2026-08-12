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Rome : un touriste français agressé à deux reprises dans une attaque présumée antisémite

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Rome : un touriste français agressé à deux reprises dans une attaque présumée antisémite
Rome : un touriste français agressé à deux reprises dans une attaque présumée antisémite

Un touriste français de confession juive a été agressé à deux reprises dans le centre de Rome, en Italie. Selon les premiers éléments rapportés par les médias italiens, le jeune homme aurait été pris pour cible parce qu’il portait une kippa.

La première attaque s’est produite vendredi. Un individu aurait aspergé la victime avec un spray au poivre. Le lendemain, le même homme, accompagné de trois autres personnes, aurait retrouvé le touriste dans le centre de la capitale italienne avant de le rouer de coups.

Un suspect de 31 ans identifié

Les autorités italiennes auraient identifié le principal suspect comme un ressortissant algérien de 31 ans sans domicile fixe. La police n’a toutefois pas encore communiqué officiellement sur les circonstances des deux agressions ni sur les éventuelles interpellations.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a condamné une attaque antisémite et exprimé sa solidarité avec la victime ainsi qu’avec la communauté juive. Il a appelé à ne jamais minimiser ni tolérer les actes antisémites, réaffirmant l’attachement de l’Italie à la liberté religieuse et à la coexistence.

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